Après plus d’une année de rebondissements, Atos a finalisé sa mutation ce 1er août 2023 en concluant un accord d’option de vente avec EP Equity Investment (EPEI) qui obtiendra à terme, 100 % de sa branche Tech Foundations (TFCo). Suite à cette opération, l’ESN française va changer de nom pour Eviden.

En finalisant son projet de transformation, Atos devient Eviden

C’est en se rapprochant du fonds détenu par Daniel Kretinsky qu’Atos a enfin réussi à finaliser sa transformation. TFCo continuera à utiliser la marque Atos et EPEI deviendra son unique actionnaire. Les négociations autour de Tech Foundations ont permis de valoriser l’activité historique de l’entreprise à 2 milliards d’euros. Les autres activités de la firme, notamment celles liées au cloud, à la cybersécurité et au big data fusionneront pour devenir Eviden.

Que le chemin fut sinueux pour Atos… En présentant son projet de scission en deux entreprises distinctes et autonomes en juin dernier, l’entreprise de services du numérique pensait trouver rapidement un actionnaire pour ses branches big data et cybersécurité, englobés dans la structure baptisée BDS. Initialement, Thalès s’était positionné et avait même reçu le soutien du ministère de l’Economie pour reprendre ses activités, en particulier celles en lien avec la cybersécurité et la big data.

En janvier 2023, retournement de situation : la société dirigée par Patrice Caine renonce au projet. Un porte-parole du groupe avait précisé que « Thalès n’avait aucune volonté de se diversifier dans des secteurs d’activité qu’il ne sert pas déjà ». Une désillusion pour Atos qui ne baissa pas les bras, et entra en négociations exclusives avec Airbus.

Pendant plus d’un an, l’ESN a peiné à trouver un repreneur

Le géant de l’aéronautique a formulé son offre en février 2023, mais un fond actionnaire de l’entreprise s’est opposé fermement à l’achat de parts d’Eviden. Chris Hohn, qui dirige ce fonds d’investissement considère que l’acquisition ne sera jamais rentable, et que les activités d’Airbus seront trop éparpillées. Seul dans la course, le constructeur se retire à son tour, laissant de nouveau Atos en grande difficulté à la fin du mois de mars 2023.

Il aura fallu attendre cinq mois pour que l’ESN puisse trouver une solution en cédant finalement TFCo et ainsi, finaliser sa transformation. L’opération sera soumise à l’approbation des actionnaires dans le cadre d’une assemblée générale organisée d’ici la fin de l’année. La nouvelle a plutôt bien été accueillie par la Bourse de Paris puisque l’action du groupe a grimpé de 8,5 %, ce 1er août.