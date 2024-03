Ce mardi 19 mars, Atos a annoncé dans un communiqué la fin des discussions avec Airbus concernant la cession potentielle de son activité Big Data & Security (BDS). Dans une déclaration séparée, Airbus a justifié sa décision d’arrêter les négociations « après avoir examiné attentivement tous les aspects d’une acquisition ...

Ce mardi 19 mars, Atos a annoncé dans un communiqué la fin des discussions avec Airbus concernant la cession potentielle de son activité Big Data & Security (BDS). Dans une déclaration séparée, Airbus a justifié sa décision d’arrêter les négociations « après avoir examiné attentivement tous les aspects d’une acquisition potentielle ».

Les négociations entre les deux entreprises s’étaient officiellement lancées en janvier, avec le commencement d’une phase d’audit d’acquisition faisant suite à de premières discussions. Elles portaient sur l’ensemble de la branche BDS, pour une offre comprise entre 1,5 et 1,8 milliard d’euros.

Toutefois, les négociations se sont durcies ces dernières semaines, notamment au sujet des supercalculateurs d’Atos, qui ne sont pas rentables et dépendent de centres de recherche publics comme le Commissariat à l’énergie atomique. Airbus souhaitait ainsi s’emparer seulement des activités de cybersécurité et non de l’ensemble de la branche de BDS.

La fin des discussions met Atos dans une mauvaise posture. L’entreprise de services du numérique (ESN) française à 3,5 milliards d’euros de dettes à rembourser d’ici fin 2025. « Si Atos ne parvient pas à vendre BDS à Airbus, une procédure de sauvegarde sera inévitable », soulignent plusieurs sources proches du groupe auprès de BFM TV.

C’est d’ailleurs probablement pourquoi l’ESN a déclaré dans son communiqué : « Atos analyse la situation en résultant et évalue activement les alternatives stratégiques qui prendront en compte les impératifs de souveraineté de l’Etat français. En conséquence, la Société reporte la publication de ses résultats annuels 2023 dans un futur proche afin de lui permettre d’évaluer ses options stratégiques ».