Après deux reports depuis février, les résultats annuels d’Atos sont sortis ce 26 mars. Dans la tourmente depuis près de deux ans, après deux projets de cession abandonnés, l’entreprise française de services du numérique fait état de résultats en berne. En 2023, une perte de 3,45 milliards d’euros a été enregistrée pour une dette brute de 4,6 milliards d’euros. Les flux de trésorerie sont négatifs, le groupe possède, à la fin 2023, 2,2 milliards de dette nette et environ 3,65 milliards d’euros d’emprunts et obligations à rembourser ou refinancer d’ici fin 2025.

Bien que le directeur général Paul Saleh ait assuré que cette chute vertigineuse était uniquement « comptable » et qu’elle n’implique pas de perte de trésorerie, une procédure de conciliation a été lancée. Celle-ci doit durer quatre mois, avec un possible prolongement d’un mois. Elle sera menée par Hélène Bourbouloux, une administrative judiciaire qui a travaillé sur les dossiers de Casino et Orpea. Le comité interministériel de restructuration industriel (CIRI) participera également aux discussions.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

« Cette procédure a pour objectif de favoriser l’émergence d’un accord global sur la restructuration de la dette financière avec les créanciers bancaires et obligataires. La conciliation concerne uniquement l’endettement financier et n’a pas d’impact sur les fournisseurs, les employés, la gouvernance de la société ou sur les autres créanciers ou de ses filiales », indique Atos, dans un communiqué.

Avec plus de 2 milliards d’euros de créances détenues par des banques et 2,4 milliards d’euros par les obligataires, l’un de leurs objectifs sera de concilier les particularités de ces deux classes de créanciers. Ainsi que de répartir l’effort financier à fournir. « Les paramètres du cadre de refinancement » seront dévoilés à partir du 8 avril. « Un accord global sur la structure de capital » sera ensuite proposé d’ici avril. Une chose semble aujourd’hui certaine. David Layani, le premier actionnaire d’Atos, avec 11,4 % du capital, est prêt à mettre la main à la pâte.