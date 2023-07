C’est une nouvelle étape pour Amazon en Europe, mais aussi pour le constructeur automobile Rivian. La marque, spécialisée dans les véhicules électriques, commence en effet à livrer au géant du ...

C’est une nouvelle étape pour Amazon en Europe, mais aussi pour le constructeur automobile Rivian. La marque, spécialisée dans les véhicules électriques, commence en effet à livrer au géant du e-commerce des camions destinés aux livraisons sur le Vieux Continent. Une première pour Rivian, qui n’avait encore jamais livré ce type de véhicules en dehors des États-Unis dans le cadre d’un contrat commercial.

Cela dit, les deux marques se connaissent bien. L’été dernier, elles avaient en effet commencé à collaborer sur le marché américain. Au niveau mondial, Amazon dispose d’ailleurs d’une flotte de plus de 3 000 camions électriques Rivian, ayant d’ores et déjà permis des livraisons plus respectueuses de l’environnement sur plus de 500 marchés. Une flotte qui va continuer de s’étoffer, le groupe ayant commandé à Rivian 100 000 de ses camions électriques, dont les livraisons devraient s’égrainer jusqu’en 2030.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Des camions électriques pour l’Europe, mais d’abord en Allemagne

Pour ce qui est de l’Europe, on apprend que l’Allemagne sera la première servie. D’ici quelques semaines, une première fournée de 300 camions Rivian sera en effet employée pour des livraisons à Munich, Berlin et Dusseldorf. Cette nouvelle portion de véhicules électriques s’ajoutera aux plus de 1 000 camionnettes électriques déjà utilisées par Amazon outre-Rhin. Une montée en puissance qui s’inscrit dans le cadre des investissements annoncés par la firme pour atteindre l’objectif de la neutralité carbone d’ici 2040. Dans ce contexte, Amazon avait d’ailleurs annoncé, l’an dernier, vouloir dépenser plus d’un milliard d’euros pour électrifier son réseau de transport en Europe.

« Amazon s’est engagé à atteindre un bilan carbone net nul d’ici 2040, et la réduction de nos émissions liées aux livraisons est un élément essentiel de cet objectif », a commenté Rocco Bräuniger, VP d’Amazon chargé du marché allemand. « L’année dernière, nous avons livré plus de 45 millions de colis en Allemagne à l’aide de camionnettes électriques et de vélos e-cargo. Ces nouveaux équipements de Rivian nous aideront à livrer des colis de manière plus durable, et à un plus grand nombre de clients, » poursuit-il.

Du côté de Rivian, ces premières livraisons de véhicules utilitaires en Europe interviennent quelques mois après la mise en pause d’un projet qui l’aurait lié au groupe Mercedes-Benz, pour la production conjointe de camions électriques voués aux entreprises. Sur le moment, Rivian avait indiqué préférer se concentrer sur la commercialisation de véhicules à destination du grand public (dont le pick-up R1T et le SUV R1S), mais aussi à son partenariat avec Amazon. Un partenariat dont Rivian voudrait toutefois se défaire en partie. En mars, la firme aurait en effet entamé des discussions avec Amazon pour lever sa clause d’exclusivité. L’idée ? Pouvoir courtiser librement d’autres clients commerciaux.