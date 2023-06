Amazon se tourne vers les petits commerçants pour agrandir son réseau. Le géant de l’e-commerce devrait commencer à faire appel à des milliers de petites entreprises aux États-Unis pour livrer ...

Amazon se tourne vers les petits commerçants pour agrandir son réseau. Le géant de l’e-commerce devrait commencer à faire appel à des milliers de petites entreprises aux États-Unis pour livrer ses colis d’ici la fin de l’année.

Le programme d’Amazon peut compléter les revenus d’une entreprise

Des petites épiceries, des cafés, des bars, des fleuristes, des vendeurs de vêtements… Voici les prochains visages des livreurs Amazon aux États-Unis. Le média Axios rapporte qu’Amazon souhaite s’associer à des petites entreprises afin qu’elles deviennent partenaires de livraison. Ce programme, baptisé Amazon Hub Delivery, lui permet d’étendre son réseau de livraison tout en trouvant des nouvelles personnes pour livrer les colis.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Chaque jour, les petits commerçants recevront des colis pour les acheteurs qui habitent dans leurs quartiers. Les employés livreront ensuite ces colis aux clients d’Amazon. L’entreprise fondée par Jeff Bezos explore cette idée depuis un certain temps et accepte les candidatures depuis son site internet. Les magasins partenaires recevront 20 à 50 colis par jour, 7 jours sur 7.

Actuellement, le programme de parrainage cible les entreprises présentes dans les villes de petite et moyenne taille comme Columbia dans le Missouri, Eau Claire au Wisconsin, Fayetteville dans l’Arkansas et dans le nord de l’Ohio. Il a également étendu son recrutement à des entreprises situées dans des métropoles, comme à Manhattan. Axios affirme qu’Amazon prévoit d’étendre ses partenariats dans d’autres grandes villes comme Boston, Los Angeles et Seattle.

La vice-présidente des programmes de livraison du dernier kilomètre d’Amazon, Beryl Tomay, a déclaré à Axios que le programme peut compléter les revenus des entreprises et créer « des opportunités pour les partenaires ». Elle ajoute qu’il n’y a pas de contrats à long terme et que les entreprises utilisent leur propre personnel, leurs véhicules et leurs appareils.

Depuis plusieurs années, Amazon souhaite dominer le marché de la distribution logistique. Aux États-Unis, l’entreprise déploie de plus en plus d’entrepôts stockant des articles qui font l’objet d’une forte demande de livraison rapide. Aujourd’hui plus de 900 sites de stockage ont été installés dans le pays, d’ici quelques années, Amazon souhaite porter ce nombre à 1 100 pour satisfaire les besoins des consommateurs. Le nouveau programme Amazon Hub Delivery vient accentuer la proximité entre le géant et ses clients.