Afin de rationaliser ses activités, Amazon a réorganisé son vaste réseau logistique pour réduire les distances parcourues par les colis à travers les États-Unis. Entamée depuis quelques mois, cette manœuvre ...

Afin de rationaliser ses activités, Amazon a réorganisé son vaste réseau logistique pour réduire les distances parcourues par les colis à travers les États-Unis. Entamée depuis quelques mois, cette manœuvre porte déjà ses fruits.

Une approche régionale pour le réseau logistique américain d’Amazon

Pendant la pandémie, période pendant laquelle il a connu une immense croissance, le géant de l’e-commerce a investi massivement pour accroître son réseau logistique, aussi bien ses entrepôts, ses camions et que son personnel. Ainsi, la surface de ses entrepôts aux États-Unis a quasiment doublé en seulement deux ans, et l’entreprise exploite plus de 1 000 installations sur l’ensemble du territoire américain.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Depuis l’année dernière néanmoins, les activités d’Amazon se sont largement stabilisées, l’entraînant à multiplier les démarches pour réduire ses dépenses. La firme a annoncé le licenciement de plusieurs milliers de ses employés, et a également mis fin à plusieurs projets. Visant à réduire le temps de livraison, la refonte de son réseau logistique s’inscrit dans le cadre de cette ambition de rationalisation des coûts et de rentabilité accrue.

Ainsi, Amazon a divisé son réseau logistique en huit régions autonomes, rapporte le Wall Street Journal ; les articles sont stockés et expédiés localement, dans chaque région, autant que possible. Au lieu de transporter les produits à travers tout le pays, l’entreprise les garde dans des entrepôts régionaux proches des clients. Cela permet notamment de réduire les distances parcourues par les colis.

En utilisant cette approche régionale, Amazon peut s’assurer que les articles couramment achetés sont déjà situés à proximité des clients, ce qui réduit le temps nécessaire pour les livrer. Par conséquent, lorsque les clients effectuent une recherche sur le site d’Amazon, les articles disponibles dans leur région ont plus de chances d’apparaître en tête des résultats.

Un lien entre vitesse de livraison et croissance de l’entreprise

Malgré le fait que certains vendeurs ont du mal à s’adapter à cette refonte, la nouvelle stratégie d’Amazon est, pour le moment, un succès. Environ 76 % des produits commandés par les clients proviennent désormais d’installations situées dans leur région, comparé à 62 % il y a un an. Ces changements ont entraîné une amélioration des résultats financiers d’Amazon, avec une réduction de 15 % de la distance parcourue par les colis et une diminution de plus de 12 % du nombre de manipulations des paquets.

« Lorsque nous offrons des vitesses plus rapides, les clients sont plus susceptibles d’acheter quelque chose. Ils reviennent plus souvent faire leurs achats chez nous », commente Udit Madan, vice-président d’Amazon chargé des transports.

En parallèle, Amazon déploie de plus en plus d’entrepôts stockant principalement des articles qui font l’objet d’une forte demande de livraison rapide, tels que les articles de toilette et l’électronique. La firme pourrait en ouvrir au moins 150 dans les prochaines années, avec l’objectif de satisfaire les besoins des clients en leur offrant une livraison plus rapide pour les articles populaires.

Le géant de l’e-commerce établit un lien fort entre la vitesse de livraison et la croissance de l’entreprise, ce qui se traduit par ces différentes mesures visant à délivrer les colis bien plus rapidement en tentant d’éliminer les dépenses superflues.