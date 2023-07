Afin de faciliter sa conquête du secteur américain du commerce en ligne, TikTok a décidé d’opter pour une stratégie agressive. Le réseau social chinois prévoit d’exonérer les vendeurs américains de ...

Afin de faciliter sa conquête du secteur américain du commerce en ligne, TikTok a décidé d’opter pour une stratégie agressive. Le réseau social chinois prévoit d’exonérer les vendeurs américains de sa plateforme e-commerce de tous les frais et de ne prendre aucune commission sur les ventes. Des conditions très attractives afin de se démarquer de ses concurrents comme Amazon, Temu ou Shein, et d’atteindre ses ambitions de 20 milliards de dollars de chiffre d’affaires dans le domaine en 2023.

La gratuité des services pour les commerçants

Cela fait plusieurs années maintenant que TikTok souhaite étendre son modèle de commerce en ligne dans le monde. TikTok Shop, son service qui permet d’acheter en ligne sans avoir à quitter l’application, est déjà présent en Chine, en Indonésie, au Vietnam, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Pour continuer à profiter de cet engouement et se faire une place sur un marché très concurrentiel, la plateforme de ByteDance a choisi de proposer ses services gratuitement. À titre de comparaison, Amazon propose des plans de vente allant de 99 centimes par unité vendue à des forfaits à 39 euros par mois, peu importe la quantité d’articles écoulée. Le géant de l’e-commerce prend également une taxe de 8 à 15 % en fonction de la catégorie du produit.

Cette approche devrait permettre à TikTok de convertir davantage d’utilisateurs à son service et de s’imposer face à ses compatriotes Temu et Shein. L’application de partage de courtes vidéos est d’ores et déjà utilisée par plus de 150 millions de personnes chaque mois sur le territoire de l’Oncle Sam.

D’après le géant des réseaux sociaux, TikTok Shop, disponible aux États-Unis depuis le mois de novembre, y rencontre un grand succès. « 92 % des utilisateurs déclarent agir après avoir regardé un produit sur TikTok », estimait la plateforme. De plus, Shou Zi Chew, son président-directeur général, faisait remarquer que « 5 millions de sociétés » américaines ont recours à TikTok pour développer leurs activités.

Pour autant, le mastodonte va devoir faire attention à sa stratégie pour s’installer de manière pérenne. Les habitudes de consommation des Américains et des Européens, prochain marché ciblé par le groupe, sont totalement différentes des consommateurs asiatiques. Sans parler de la menace existentielle qui pèse toujours sur l’application outre-Atlantique.

Rendre leurs services gratuits est un levier pour attirer les premiers vendeurs. Toutefois, les directeurs commerciaux de ByteDance ont conscience des obstacles qui se dressent devant eux. Lors d’une diffusion en direct, relayée par Bloomberg, ils indiquaient ne pas vouloir pousser à vendre à perte, « certaines plateformes concurrentes ne veulent que des prix bas, est-ce une bonne chose ? ». Ils soulignaient que TikTok « ne manquait pas de trafic, ce qui nous manque, ce sont de bons produits et de bons fournisseurs ».