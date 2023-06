Elon Musk et Emmanuel Macron vont s’entretenir ce vendredi 16 juin en marge du salon VivaTech. Une nouvelle occasion pour le Président de convaincre le patron de Tesla d’implanter une ...

Elon Musk et Emmanuel Macron vont s’entretenir ce vendredi 16 juin en marge du salon VivaTech. Une nouvelle occasion pour le Président de convaincre le patron de Tesla d’implanter une gigafactory en France.

Le gouvernement français veut sa gigafactory Tesla

Le constructeur de véhicules électriques cherche en effet à construire une nouvelle usine en Europe, après avoir choisi l’Allemagne au détriment de la France il y a quelques années. Cette fois, le gouvernement ne veut pas louper le coche.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Interrogé lors du salon VivaTech, Emmanuel Macron a assuré qu’il rencontrerait Elon Musk ce vendredi lors de l’événement pour discuter « d’automobile », rapporte Reuters. Depuis plusieurs mois déjà, la France tente de convaincre le milliardaire de sélectionner la France pour sa prochaine gigafactory européenne. Il y a quelques semaines, lors d’une autre rencontre, Macron faisait valoir à l’homme d’affaires que la France est un centre névralgique pour les investissements étrangers et les voitures électriques.

« On va parler intelligence artificielle où il est impliqué, réseaux sociaux, cadres de régulation. Je vais lui parler aussi d’automobiles, de batteries, de ce secteur, pour vanter l’attractivité française et européenne », a détaillé le Président français dans les allées du salon. Il a précisé avoir un plan bien établi pour cette réunion qui pourrait avoir une importance capitale, Macron souhaitant faire de la France une plaque tournante pour l’industrie des véhicules électriques, grâce à d’importantes subventions et à un environnement plus favorable aux entreprises.

Les Hauts de France ont récemment attiré quatre projets de gigafactory, dont le premier a été inauguré le mois dernier par un consortium comprenant Stellantis, TotalEnergies et Mercedes. La plus grande usine européenne de séparateur électrique va également être implantée dans la région avec une entrée en fonction prévue pour 2026.

La France n’est pas la seule dans la course

En parallèle des déclarations du Président, Jean-Noël Barrot, Ministre délégué chargé de la Transition numérique et des Télécommunications a affirmé à CNBC que la France a investi dans un « secteur entier de batteries électriques ». Il a également assuré vouloir tenter de convaincre Elon Musk « que la France est le meilleur endroit possible en Europe pour implanter la prochaine usine Tesla ».

« Ce serait formidable d’avoir une usine Tesla en France. Il y a eu beaucoup d’efforts et d’énergie pour s’assurer que c’est possible et que cela peut se produire », a-t-il continué. Pour sa part, Elon Musk confiait le mois dernier être convaincu que Tesla ferait des « investissements significatifs » en France à l’avenir, sans pour autant fournir de détails supplémentaires. D’autres pays européens essaient d’attirer Tesla, à l’instar de l’Espagne.