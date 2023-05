Dans le cadre du Sommet Choose France, organisé le 15 mai 2023 au Château de Versailles et accueillant plus de 200 patrons de multinationales, Elon Musk a pointé le bout ...

Dans le cadre du Sommet Choose France, organisé le 15 mai 2023 au Château de Versailles et accueillant plus de 200 patrons de multinationales, Elon Musk a pointé le bout de son nez. Le milliardaire a déclaré à la fin d’un échange avec Bruno Le Maire, ministre de l’Économie et des Finances, qu’il avait « bon espoir que Tesla fasse dans le futur des investissements significatifs en France ».

Elon Musk n’a pas formulé de proposition concrète

Néanmoins, aucune véritable piste n’a été dévoilée par l’homme d’affaires, « Je ne ferai pas d’annonce aujourd’hui, mais je suis très impressionné par le président Macron et le gouvernement français, à quel point ils sont accueillants pour l’industrie, » a-t-il précisé. De son côté, Bruno Le Maire a ajouté « qu’il poursuivrait les discussions avec Elon Musk » , dont il connaissait « le très large portefeuille d’activités ».

Plus tôt dans la journée, le patron de Tesla avait rencontré le président de la République, Emmanuel Macron. Comme le chef de l’État l’a précisé dans un tweet, ils ont discuté « de l’attractivité de la France et des avancées significatives dans les secteurs des véhicules électriques et de l’énergie. De régulation numérique également ». Il a conclu en affirmant qu’aux côtés d’Elon Musk, « ils avaient tant à faire ensemble ».

Avec @ElonMusk, nous avons parlé de l’attractivité de la France et des avancées significatives dans les secteurs des véhicules électriques et de l’énergie. De régulation numérique également. Nous avons tant à faire ensemble. Rendez-vous cet après-midi au Sommet #ChooseFrance ! pic.twitter.com/oTI0HboDXE — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 15, 2023

En décembre dernier, Emmanuel Macron et Elon Musk s’étaient déjà rencontrés du côté de la Nouvelle-Orléans. Si le président de la République souhaitait tout d’abord convaincre le milliardaire de revoir sa position sur la modération des contenus sur Twitter, il avait également été question de « futurs projets industriels verts, comme la production de véhicules électriques et de batteries ».

Comme l’a indiqué le ministre de l’Économie et des Finances sur BFM TV, des négociations seraient en cours avec l’homme d’affaires, précisant que « tous les investissements qui sont faits aujourd’hui sont le fruit de mois voire d’années de négociations ».

Le Sommet Choose France afin de mettre en valeur l’attractivité du pays

Le Sommet Choose France est le plus grand évènement mettant en valeur les investissements étrangers en France. Dans le cadre de cette sixième édition, Emmanuel Macron a annoncé une moisson record de projets, pour un total de 13 milliards d’euros. Grâce à ces résultats, le gouvernement espère faire boule de neige.

« Notre idée c’est de pouvoir, grâce à Choose France, grâce aux rendez-vous accordés par le chef de l’État, par les ministres, catalyser des décisions d’investissement. C’est donc important pour nous de pouvoir capter des nouveaux venus » ont confié des proches du président à l’AFP. 400 personnes ont été invitées, la moitié, 206, ont confirmé le déplacement. Près d’une centaine faisait le déplacement à Versailles pour la première fois.