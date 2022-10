L’entreprise française Alteo, spécialisée dans l’aluminium, et le sud-coréen Wscope s’associent pour construire la plus grande usine européenne de séparateur électrique. Ce composant est essentiel à la construction des batteries pour les voitures électriques. Le projet commencera sa production en 2026 et fournira 100 % des éléments nécessaires aux usines de batteries en France.

Les Hauts de France, terre d'accueil des batteries françaises

En plein mondial de l’automobile à Paris, les voitures électriques sont à l’honneur. Ce jeudi, le gouvernement a annoncé cette nouvelle usine de composants clés dans les batteries situées entre l’anode et la cathode, le moins et le plus. Ce projet colossal coûtera 600 millions d’euros, et se situera dans les Hauts de France. Cette usine permettra de sortir de la ​« production assurée en grande majorité en Chine » explique Alain Moscatello, président de la holding d'Alteo.

Dans la même catégorie 1,7 milliard de colis ont été distribués en France en 2021

Cette annonce renforce la stratégie de réindustrialisation du territoire par le gouvernement mais aussi du plein-emploi avec la création de 1 000 emplois directs. L’emplacement de l’usine est un choix stratégique, la région accueille les trois plus gros projets de constructions de batteries en France : l’entreprise Verkor va créer d’ici 2025 la première giga usine de cellules de batteries bas carbone ; à Douvrin, Automotive Cells Company (ACC) va aussi construire une giga usine de construction de batterie, pour un démarrage début 2024 ; enfin à Douai, en fonction de la concertation publique de fin d’année 2022, l’entreprise Envision AESC devrait embaucher plus de 1 000 personnes pour produire des batteries.

France Relance et un partenaire réputé dans le viseur pour Alteo

Lors du salon de l’auto, Emmanuel Macron a confirmé vouloir atteindre l'objectif de produire 2 millions de véhicules électriques par an, en France, en 2030. Avant un passage au tout électrique obligatoire en 2035 avec les nouvelles réglementations européennes. L’entreprise Alteo espère pouvoir bénéficier du plan France 2030, d’un budget de 5 milliards, pour pouvoir finaliser le financement de la manufacture.

Alteo est en partenariat avec Wscope, un des leaders mondiaux de ce type de composants pour voiture électrique. Le sud-coréen a pour principal client la filiale de Samsung dédiée à la production de batteries lithium-ion pour automobiles, l'une des plus importantes au monde.