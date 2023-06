Après avoir présenté une fournée de nouveaux outils publicitaires propulsés par l’intelligence artificielle (IA) générative, Google poursuit son objectif d’intégrer cette technologie à l’ensemble de ses produits. Le 2 juin, ...

Après avoir présenté une fournée de nouveaux outils publicitaires propulsés par l’intelligence artificielle (IA) générative, Google poursuit son objectif d’intégrer cette technologie à l’ensemble de ses produits. Le 2 juin, la société californienne dévoilait l’arrivée de l’IA au sein de la version mobile de Gmail, son service de messagerie électronique, pour faciliter la recherche de courriers électroniques. Une annonce qui s’inscrit dans la volonté de Google de capitaliser sur l’IA au cours des prochains trimestres.

L’IA au service de Gmail

« Dans le cadre de nos efforts visant à améliorer l’expérience de recherche dans Gmail sur téléphone, nous introduisons une fonctionnalité qui vous aide à trouver exactement ce que vous cherchez sans trop d’efforts », explique le géant de la tech dans une publication de blog. L’ajout de l’intelligence artificielle dans Gmail va permettre aux utilisateurs de trouver plus aisément un courriel précis en se servant de la barre de recherche de l’application.

Dans une quinzaine de jours, les usagers commenceront à voir apparaître des recommandations dans une nouvelle catégorie « meilleurs résultats », au-dessus de « tous les résultats ». Google indique que « lors d’une recherche dans Gmail, des modèles de machine learning utilisent le terme recherché, les courriels les plus récents et d’autres facteurs pertinents pour présenter les résultats qui correspondent le mieux à la requête ». L’entreprise basée à Menlo Park affirme que « cette fonctionnalité très demandée permet d’obtenir d’abord les informations les plus pertinentes, ce qui permet de retrouver plus rapidement et plus facilement des courriers électroniques ou des fichiers spécifiques ».

Google se lance à corps perdu dans la bataille de l’IA

En intégrant l’intelligence artificielle à Gmail, Google maintient son ambition d’investir dans ce secteur d’avenir. Des efforts soutenus par le rassemblement de DeepMind et Google Brain, ses deux plus importantes équipes d’IA, révélé fin avril.

Parmi les services du mastodonte à bénéficier le plus de cette technologie se trouve Search, son moteur de recherche. Si celui-ci reste le plus utilisé au monde, il fait face à une concurrence féroce de produits poussés par l’intelligence artificielle générative. Après tout, dans la course à l’IA, commercialement, Microsoft a une longueur d’avance. En investissant plus de 10 milliards de dollars chez OpenAI, son concurrent a l’autorisation d’utiliser ChatGPT pour améliorer Bing qui a passé, en mars dernier, la barre symbolique des 100 millions d’utilisateurs actifs quotidiens.

En réponse, Google a développé Bard, son propre agent conversationnel, « une expérience complémentaire » à Google Search. Ce dernier repose sur le modèle de langage PaLM 2, entraîné sur plus de 540 milliards de paramètres et présenté en mai dernier. La technologie de PaLM 2 devrait être intégrée dans la majorité des produits du groupe, en commençant par Gmail.