À partir d’aujourd’hui, Google commencera à supprimer progressivement les comptes Gmail inactifs depuis au moins deux ans. Une démarche motivée par des raisons de sécurité.

Économiser de l’espace de stockage et renforcer la sécurité

L’entreprise de Mountain View poursuit son grand ménage. En 2020, la société américaine avait déjà présenté un système de suppression des données des comptes Gmail inactifs depuis plus de deux ans, comme les photos. Le compte en lui-même restait toutefois bel et bien accessible. Pour le géant, l’objectif était principalement d’économiser de l’espace de stockage sur ses serveurs.

En mai dernier, Google décide finalement de changer les règles pour des raisons de sécurité. Désormais, les contenus comme les comptes inutilisés seront supprimés. L’entreprise explique que ces derniers sont généralement protégés par « d’anciens mots de passe réutilisés qui peuvent avoir été compromis ».

En effet, après avoir mené plusieurs enquêtes en interne et étudié l’utilisation de ses services autour du globe, la société californienne a découvert que les profils délaissés ont, au minimum, dix fois moins de chances que les comptes actifs de disposer de l’authentification à double facteur. Cela les expose davantage aux tentatives de spamming, de phishing et d’usurpation d’identité.

Comme annoncé au printemps, les suppressions se feront de manière étalée dès le 1ᵉʳ décembre. À partir de cette date, les comptes inactifs depuis plus de deux ans et leurs contenus associés disparaîtront petit à petit. L’adresse e-mail des utilisateurs concernés n’existera plus et ne pourra plus être utilisée. Il ne leur sera donc plus possible de consulter leurs messages ou de visionner leur historique de recherche. Aussi, l’accès à leurs vidéos YouTube, à leurs fichiers Workspace et à leurs sauvegardes sur Google Photos sera coupé.

Google considère un profil inactif lorsqu’aucune activité n’y a été détectée sur la durée évoquée : pas de recherche effectuée, pas de mail consulté, pas d’utilisation de Google Drive… Si une de ces actions a été réalisée au cours des deux dernières années, alors il n’y a rien à craindre. Aussi, les concernés ont reçu de multiples notifications au cours des derniers mois pour éviter la suppression de leur compte et de leurs contenus.

Il est important de préciser que cette politique de suppression concerne uniquement les comptes personnels. Les profils business n’ont donc rien à craindre. Les entreprises peuvent toujours consulter leurs fichiers et e-mails sur leurs boîtes de réception Gmail, et ce, même s’ils les ont laissées à l’abandon depuis quelques années.

Google n’est pas le seul à se débarrasser des comptes inutilisés. Il y a quelques mois, X (ex-Twitter) a également effectué une purge des profils inactifs. Désormais, le réseau social passe au crible les fréquences de connexion des utilisateurs.