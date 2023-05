Pour Google aussi, l’heure est au grand ménage de printemps. Dès décembre 2023, l’entreprise commencera à supprimer les comptes personnels qui n’ont pas enregistré une connexion depuis au moins deux ans. Ce changement intervient dans le cadre d’une mise à jour de ses conditions générales d’utilisation.

Une mise à jour pour raisons de sécurité

Depuis plusieurs années déjà, le géant américain fait la chasse aux comptes inactifs. En 2020, il avait introduit une politique stipulant que les données stockées sur un compte inutilisé depuis plus de deux ans seraient supprimées. Les comptes eux-mêmes restaient, eux, bien actifs. L’objectif de cette mesure était de libérer de l’espace de stockage sur les serveurs de Google.

Les règles ne sont plus les mêmes aujourd’hui. Comme l’explique la société de Mountain View dans un billet de blog, les contenus comme les comptes seront désormais effacés. Les adresses e-mail seront supprimées et ne pourront pas être utilisées à nouveau. Les messages Gmail ne pourront plus être consultés. Les vidéos YouTube, les fichiers du Workspace et les sauvegardes de Google Photos seront également inaccessibles.

Ces changements sont motivés par des préoccupations de sécurité. L’entreprise affirme que les comptes inactifs sont souvent protégés par « d’anciens mots de passe réutilisés qui peuvent avoir été compromis », les exposant davantage aux tentatives de spamming, de phishing et de vol de compte.

« Notre analyse interne montre que les comptes délaissés ont, au minimum, 10 fois moins de chances que les comptes actifs de disposer d’une vérification en deux étapes. Cela signifie que ces comptes sont généralement vulnérables et qu’une fois qu’un compte est compromis, il peut être utilisé à des fins diverses, allant de l’usurpation d’identité à un vecteur de contenu indésirable ou même malveillant », précise la société californienne. Cela permettra par ailleurs de « limiter la durée pendant laquelle Google conserve les informations personnelles inutilisées ».

L’opération étant colossale, l’entreprise souhaite y aller doucement, mais sûrement. Elle adoptera une approche progressive en supprimant, dans un premier temps, les comptes qui ont été créés et jamais utilisés.

Avant de procéder à ce grand ménage, Google enverra de nombreuses notifications à la fois aux adresses e-mail des comptes concernés et à leurs e-mails de récupération. Pour éviter la catastrophe et conserver leur compte, ils pourront effectuer plusieurs actions simples, comme se connecter à Gmail, regarder une vidéo YouTube, télécharger une application depuis le Play Store ou encore utiliser Google Search.

Pour le moment, la société américaine n’a pas spécifié si les noms d’utilisateur des comptes supprimés seront à nouveau disponibles.