Depuis plusieurs mois, l’intelligence artificielle (IA) est sur toutes les lèvres, notamment chez Google. Après avoir annoncé l’intégration de cette technologie dans son moteur de recherche et bon nombre de ses services, la société américaine va plus loin. Le 23 mai, elle a profité de sa conférence annuelle Google Marketing Live pour présenter une palette de nouveaux services publicitaires alimentés à l’IA générative. Elles seront testées dans les prochains mois aux États-Unis.

Donner une nouvelle dimension à la publicité

Depuis la création de Google Ads, l’entreprise de Mountain View s’appuie discrètement sur l’intelligence artificielle pour enrichir ses services publicitaires. Aujourd’hui, elle cherche à la mettre au premier plan dans la majorité de ses outils destinés aux annonceurs.

Pour ce faire, plusieurs nouvelles fonctionnalités ont été introduites. Parmi celles-ci, un chat pour échanger en langage naturel avec Google. Il permettra d’obtenir des idées ou de l’aide quant à la création d’une campagne. « Il vous suffit d’ajouter une page de destination préférée à partir de votre site web et Google AI la résumera. Il génère ensuite des mots-clés, des titres, des descriptions, des images et d’autres éléments pertinents et efficaces pour votre campagne », précise le géant dans son communiqué.

Autre innovation pour le moteur de recherche, la création automatisée d’assets publicitaires (ACA). La fonctionnalité, qui était en phase bêta depuis plusieurs mois, s’appuiera désormais sur l’IA générative pour adapter, en temps réel, le texte des publicités aux requêtes des internautes. Pour créer un nouveau titre et une nouvelle description, elle utilisera les contenus du site de l’annonceur et les annonces déjà existantes. Selon Google, cela aidera les marques à améliorer la pertinence de leurs publicités.

L’IA générative s’invitera également dans Performance Max, un outil permettant de paramétrer des campagnes automatisées selon des objectifs de conversion précis. Les annonceurs n’auront plus à ajouter leurs ressources, car Google viendra les chercher directement sur leurs sites web. L’entreprise pourra même en suggérer ou en générer de nouvelles.

Afin d’offrir « plus d’opportunités pour développer votre entreprise et mettre en valeur votre marque », la société californienne a commencé une série de tests pour proposer des expériences publicitaires dans les interfaces conversationnelles, mises à disposition dans Search Labs. Pour rappel, cette plateforme permet aux internautes de tester de nouvelles fonctionnalités et de donner leur avis sur celles-ci.

Les marchands ne sont pas en reste. Dans Shopping, l’IA générative sera exploitée pour créer et retoucher des images de produits. Baptisée solennellement “Product Studio”, cette nouvelle fonctionnalité permettra de mettre en scène des produits dans un décor, supprimer un arrière-plan ou encore augmenter la résolution d’une photo en quelques clics.

Avec cette pléthore d’outils, Google cherche non seulement à simplifier et à améliorer la création de campagnes depuis sa régie publicitaire, mais aussi à accélérer la cadence dans la course à l’IA. Il y a seulement dix jours, son concurrent, Meta, a, lui aussi, présenté une solution basée sur l’IA générative aux annonceurs. Appelée AI Sandbox, elle présente des fonctionnalités similaires à celles introduites par Google lors de son événement marketing. La bataille est donc loin d’être terminée.