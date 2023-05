L’intelligence artificielle (IA) générative prend de plus en plus de place dans le quotidien des entreprises de la tech. Pour surfer sur la vague, Meta a annoncé, le 11 mai, ...

L’intelligence artificielle (IA) générative prend de plus en plus de place dans le quotidien des entreprises de la tech. Pour surfer sur la vague, Meta a annoncé, le 11 mai, le lancement d’« AI Sandbox », une suite d’outils, propulsée par cette technologie, à destination de la création publicitaire sur ses plateformes. Un moyen pour le géant d’attirer de potentiels clients et de renflouer ses caisses après une année 2022 difficile.

« AI Sandbox », la boîte à outils publicitaire reposant sur l’IA générative

Depuis l’introduction du fil d’actualité à Facebook en 2006, Meta se sert du deep learning et de l’IA pour alimenter l’ensemble de ses services, « y compris notre système de publicité ». Avec « AI Sandbox », l’entreprise californienne offre un nouveau terrain de jeux aux petits commerces, de plus en plus présents, qui utilisent les réseaux sociaux pour promouvoir leurs activités. D’après Nicola Mendelsohn, vice-présidente de l’offre publicitaire du groupe, « 10 millions d’annonceurs utilisent les produits publicitaires de Facebook », sans compter Instagram et les autres produits de Meta.

Grâce à cette nouveauté, les publicitaires pourront :

générer plusieurs versions d’un texte pour mettre en avant les points les plus importants en fonction du discours et de la cible

pour mettre en avant les points les plus importants en fonction du discours et de la cible produire différents fonds à partir d’une phrase

à partir d’une phrase Adapter le format de leurs campagnes automatiquement aux supports de diffusion.

« Notre objectif est d’apprendre ce qui fonctionne pour les annonceurs et de rendre ces fonctionnalités faciles à utiliser dans nos outils publicitaires », note Meta dans son communiqué.

Relayé par Les Échos, John Hegeman, vice-président chargé de la monétisation pour Meta, explique que « cela va faire gagner du temps aux annonceurs et augmentera la performance ». Pour le moment, seul un petit groupe d’annonceurs a accès à l’« AI Sandbox » en vue d’améliorer la suite d’outils. La fonctionnalité doit être proposée à un plus grand échantillon de personnes au cours du mois de juillet. La société basée à Menlo Park précise qu’elle « prévoit d’ajouter certaines de ces fonctionnalités à nos produits dans le courant de l’année ».

Meta veut se renforcer dans le secteur de la publicité

En déployant « AI Sandbox », Meta cherche à convaincre de nouveaux clients à investir dans ses services publicitaires, et à renflouer ses caisses. Pour rappel, 2022 a été une année particulièrement difficile pour le mastodonte qui a vu, pour la première fois de son histoire, son chiffre d’affaires annuel chuter.

L’année précédente, le prix moyen de la publicité sur ses plateformes avait baissé de 16 %, malgré une hausse du taux d’impression de 23 % sur l’année glissante. Une tendance qui commence à se résorber depuis le premier trimestre 2023, avec une croissance de 4 % de ses revenus tirés de la publicité. Le lancement progressif d’« AI Sandbox » permettre à Meta de maintenir cette progression dans ce secteur.