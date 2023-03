Microsoft vient d’annoncer que Bing a atteint la barre symbolique des 100 millions d’utilisateurs actifs quotidiens, notamment grâce à l’intégration de l’intelligence artificielle (IA) au moteur de recherche.

Une stratégie payante

Il y a environ un mois, Bing déployait la nouvelle version de Bing alimentée par l’IA générative uniquement accessible, et encore aujourd’hui, via liste d’attente. Si la firme de Redmond a dû procéder à quelques ajustements pour éviter des écarts de son agent conversationnel, le bilan est plus que positif. « Nous avons le plaisir de vous annoncer qu'après plusieurs années de progrès constants, et avec un petit coup de pouce de plus d'un million de nouveaux utilisateurs de Bing en avant-première, nous avons franchi le cap des 100 millions d'utilisateurs actifs quotidiens de Bing », annonce Yusuf Mehdi, responsable du marketing grand public chez Microsoft, dans un billet de blog.

Dans la même catégorie Inde : le lobbying d’Apple et Foxconn porte ses fruits

L’intégration de l’IA à Bing est en train de propulser le moteur de recherche sur le devant de la scène, avec un tiers des utilisateurs qui ne l’avaient jamais utilisé auparavant, mais qui ont été attirés par les nouvelles capacités de la plateforme. Celle-ci génère, en outre, bien plus d’engagement. « Nous observons en moyenne environ trois chats par session, avec plus de 45 millions de chats au total depuis le début de l'avant-première. 15 % des sessions de chat sont des personnes qui utilisent Bing pour générer de nouveaux contenus, ce qui démontre que nous étendons la recherche à la créativité », continue-t-il.

Bing est également adopté plus massivement grâce à la stratégie adoptée par la firme de Redmond avec son navigateur Edge : elle pousse agressivement son moteur de recherche par défaut à travers les mises à jour de ce dernier et de Windows. « Nous nous attendons à ce que de nouvelles fonctionnalités, telles que la recherche et la création de Bing dans la barre latérale de Edge, soutiennent la croissance », assure Yusuf Mehdi.

Google est encore loin devant

Bien que Bing ait bénéficié d’un nouvel élan avec l’IA, il reste encore très loin de Google en termes de parts de marché. Le géant du Web compte en effet 1 milliard d’utilisateurs et devrait également intégrer l’IA générative à son moteur de recherche prochainement. Microsoft reste tout de même confiante, et sait que le nouveau Bing peut lui permettre de développer de nouvelles solutions publicitaires.

Comme le rappelle The Verge, Microsoft a atteint les 18 milliards de dollars de revenus publicitaires au cours des 12 derniers mois, contre 10 milliards de dollars lors de l'exercice précédent. Une grande partie de ce chiffre est due à Bing, mais la firme a encore un long chemin à parcourir pour s'approcher des 200 milliards de dollars que Google a générés grâce à la publicité en 2022.