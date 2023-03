Lors d’un forum antitrust organisé par la Federal Trade Commission (FTC) et le département du Commerce (DoJ) américain, la présidente de la FTC Lina Khan s’est engagée à protéger la concurrence sur le marché émergent de l'intelligence artificielle (IA).

Un terrain propice aux pratiques déloyales, selon Lina Khan

Depuis l’introduction de ChatGPT sur le marché par OpenAI, l’IA générative, c’est-à-dire capable de créer du contenu à partir de simples prompts, connaît un boom exponentiel exploité par les géants technologiques. Microsoft, qui a investi massivement dans OpenAI, a déployé l’IA dans son moteur de recherche Bing et dans ses outils bureautiques comme PowerPoint et Word.

Google lui a emboîté le pas. Son agent conversationnel Bard vient d’être ajouté en tant que complément à Google Search, tandis qu’une autre de ses IA génératives a été introduite dans sa suite Workspace. En parallèle, Meta a également annoncé s’intéresser à cette technologie.

Consciente de l’engouement suscité par ce marché, Lina Khan s’est montrée catégorique. « Comme l'apprentissage automatique dépend d'énormes quantités de données et de stockage, nous devons être très vigilants pour nous assurer qu'il ne s'agit pas simplement d'un autre marché où les grandes entreprises deviennent plus grandes et étouffent vraiment leurs rivaux », a-t-elle expliqué.

Selon la présidente de la FTC, les transitions technologiques sont propices aux pratiques déloyales. Elle estime que les big tech sont susceptibles de paniquer et d’avoir recours à des « tactiques anticoncurrentielles » pour protéger leur dominance, rapporte le Wall Street Journal.

Lina Khan a également averti les entreprises quant à de potentiels mensonges sur les capacités réelles de leurs technologies. « Parfois, nous voyons des affirmations qui ne sont pas entièrement vérifiées ou qui ne reflètent pas vraiment le fonctionnement de ces technologies. Les concepteurs de ces outils peuvent être tenus pour responsables si les technologies qu'ils créent sont effectivement conçues pour tromper », a-t-elle prévenu.

La FTC combat plus agressivement les monopoles déloyaux

Nommée par Joe Biden, Lina Khan est connue pour être une fervente opposante aux monopoles exercés par les GAFAM. Elle a d’ailleurs modifié l’approche de la FTC afin de les combattre plus fermement. Dans cette optique, la Commission essaye d’empêcher certaines acquisitions réalisées par les big tech.

Elle a tenté, en vain, de bloquer le rachat de Within VR par Meta. En amont, elle a entamé une procédure pour interrompre l’acquisition d’Activision Blizzard par Microsoft.