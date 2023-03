Racheté pour 44 milliards de dollars fin octobre, la valeur de Twitter s’est effondrée de plus de moitié selon Elon Musk, son nouveau propriétaire. Le milliardaire a partagé, le 25 mars, une note à ses employés dans laquelle il estime Twitter à 20 milliards de dollars. Une valorisation largement affectée par les déboires rencontrés par la plateforme au cours de ces cinq derniers mois.

Le mail d’Elon Musk présente un nouveau programme de rémunération en action de X Holdings, sa société d'investissement, basé sur la valeur de Twitter qu’il estime à 20 milliards de dollars. Relayé par Zoë Schiffer, rédactrice en chef de The Plateformer, le patron de Tesla « a reconnu que l’entreprise avait traversé une période de changements radicaux, mais nécessaires ».

NEW: Elon Musk sent Twitter employees an email about the state of Twitter 2.0. He acknowledged the company has been through a period of radical change but said the changes were necessary… 1/

— Zoë Schiffer (@ZoeSchiffer) March 25, 2023