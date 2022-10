Ça y est, le rachat de Twitter par Elon Musk a été finalisé dans la nuit du jeudi 27 au vendredi 28 octobre. Après des mois de rebondissements qui auront tenu en haleine le secteur de la tech, le milliardaire a fini par acquérir le réseau social pour 44 milliards de dollars, le prix convenu en avril dernier. Ce changement de propriétaire ne s’est pas fait sans accrocs, plusieurs cadres de l’entreprise ont été licenciés.

La fin d’une épopée

« L’oiseau a été libéré » a écrit le Elon Musk, qui se présente tout simplement comme le « chef de Twitter » dans la description de son profil. Un jeu de mots pouvant également se traduire par le « chef des imbéciles ». Six mois en arrière, le dirigeant de Tesla avait proposé d’acheter le géant des réseaux sociaux à hauteur de 54,20 dollars par action.

the bird is freed — Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2022

Cependant, quelques semaines, mois, après cette annonce, Elon Musk a fait machine arrière en suspendant son offre de rachat. Il accusait Twitter de rétention d’informations sur le nombre de faux comptes présents sur la plateforme. Si la plateforme affirme qu’ils représentent moins de 5 % des profils inscrits sur le réseau social, l’entrepreneur soutient que ce nombre serait plutôt aux alentours des 20 %.

Convaincu par son intuition, le patron de SpaceX décidait, début juillet, de retirer sa promesse d’achat. Ce retournement de situation n’a clairement pas plu à Twitter qui a poursuivi Elon Musk en justice pour le forcer à aller au bout de l'opération. Initialement prévu pour le 17 octobre, le procès a été repoussé par la juge Kathaleen McCormick de la Cour du Delaware qui a sommé les deux partis de trouver un arrangement d’ici le 28 octobre, auquel cas celui-ci sera repoussé en novembre.

De grands changements chez Twitter

Sous pression, Elon Musk a finalement accepté de s'offrir Twitter au prix convenu de 44 milliards de dollars. L’homme le plus riche du monde s’est rendu au siège social du réseau social, localisé à San Francisco, le 26 octobre, accompagné d’un évier. Dans une note interne, Leslie Berland, responsable du marketing de l’entreprise, a indiqué qu’« Elon est au bureau de SF cette semaine pour rencontrer des gens, se promener dans les couloirs et continuer à se plonger dans le travail important que vous faites tous ». Un message se voulant rassurant alors que les employés de Twitter s’inquiètent des projets d’Elon Musk. Celui-ci aurait annoncé à ses investisseurs qu’il envisageait de se séparer de 75 % du personnel.

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7 — Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022

Une partie de ces craintes se sont confirmées au moment de la passation de pouvoir. Des sources proches du dossier ont expliqué au Washington Post que le PDG Parag Agrawal, le directeur financier Ned Segal et Vijaya Gadde, chargée des questions de régulation au sein de Twitter, ont tous les trois été remerciés par Elon Musk.

Ces renvois, et notamment celui de Vijaya Gadde, soulèvent la question de l’avenir de Twitter en termes de liberté d’expression. À ce sujet, Elon Musk a tenté, le 27 octobre, de calmer le jeu. « Twitter ne peut évidemment pas devenir un terrain de jeu où tout peut être dit sans conséquences ! En plus d'adhérer aux lois du pays, notre plateforme doit être chaleureuse et accueillante pour tous, où vous pouvez choisir votre expérience souhaitée en fonction de vos préférences », écrivait-il dans une note publique à destination des annonceurs. Pour rappel, le milliardaire prévoit de plus que doubler les revenus publicitaires de l’entreprise d’ici 2028.