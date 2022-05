Nouveau rebondissement dans l’affaire du rachat de Twitter. Elon Musk a annoncé aujourd’hui 13 mai, mettre en suspens son offre de rachat. En attendant plus de précisions sur le volume de faux comptes et de spams présents sur le réseau social.

Le directeur de Tesla cherche à vérifier que Twitter ne contient pas plus de 5% de faux comptes parmi ses utilisateurs monétisables. Lors de son dernier bilan trimestriel, l’entreprise comptait 229 millions d’utilisateurs actifs par mois sur sa plateforme. Dans ce même rapport, le réseau social avait avoué avoir surcompté ses utilisateurs dans ses précédents résultats trimestriels. Pour autant, cette erreur ne concerne pas les précisions demandées par Musk.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn

— Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2022