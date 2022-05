Twitter a dévoilé fin avril les résultats de son premier trimestre 2022. Le réseau social en a profité pour corriger une erreur perpétrée pendant 3 ans dans le calcul de ses utilisateurs actifs quotidiens « monétisables ».

Twitter signe un bon premier trimestre

Le géant des réseaux sociaux a enregistré un chiffre d’affaires de 1,2 milliard de dollars, une augmentation de 16% sur l’année glissante. C’est néanmoins légèrement en dessous des prévisions des analystes qui attendaient 1,23 milliard de chiffre d’affaires selon Refinitiv.

Dans la même catégorie Apple Pay : la Commission européenne s’apprête à inculper Apple

Les revenus publicitaires ont rapporté 1,11 milliard de dollars à l’entreprise, en croissance de 23% par rapport au premier trimestre 2021. Les abonnements et autres canaux de revenus ont baissé de 31% en comparaison à l’année précédente, générant au total 94 millions de dollars.

L’entreprise a chiffré ses coûts et ses dépenses à 1,33 milliard de dollars à la fin du premier trimestre 2021, une augmentation de 35% par rapport à l’année antérieure. Elle a annoncé une perte opérationnelle de 128 millions de dollars et affiche une triste marge opérationnelle de -11%. L’année dernière à la même période, Twitter enregistrait un bénéfice opérationnel de 52 millions de dollars, soit une marge de 5%.

Une erreur perpétrée pendant 3 ans

Au premier trimestre 2022, Twitter a vu son nombre d’utilisateurs actifs quotidiens « monétisables » augmenter de 15,9% sur l’année glissante pour atteindre 229 millions. C’est au-dessus des estimations des analystes fixées à 226,9 millions. L’entreprise a profité de ses résultats trimestriels pour corriger une erreur dans le calcul de ses utilisateurs au cours des dernières années.

En 2019, la société basée à San Francisco a ajouté une fonctionnalité permettant de faciliter l’utilisation de plusieurs profils sur son réseau social. Dès lors, l'entreprise dénombrait chaque compte utilisé par une seule personne comme des utilisateurs actifs différents. Entre 1,4 et 1,9 million d’utilisateurs supplémentaires ont été ajoutés chaque trimestre depuis le premier trimestre 2019.

Malgré la correction, ces chiffres n’influent pas sur l’augmentation régulière du nombre d’utilisateurs de Twitter. Au premier trimestre 2022, elle a enregistré 39,6 millions d’utilisateurs aux États-Unis et 189,4 millions à l'international. Une augmentation respective de 6,4% et 18,1% par rapport au premier trimestre 2021.

Avec l’annonce du rachat de Twitter par Elon Musk pour 44 milliards de dollars, ce sont peut-être les derniers résultats trimestriels publiés par le réseau social. Le dirigeant de SpaceX et Tesla entend bien rendre l’entreprise privée et donc la sortir de la bourse. À partir de là, l’entreprise ne sera plus obligée de publier ses chiffres.

Twitter prévoit que la transaction sera validée par les régulateurs au cours de l’année. En attendant, elle a d’ores et déjà annulé sa conférence en ligne et a fait savoir qu’elle « ne fournirait plus de prévisions » et qu’elle « retirait tous les objectifs et perspectives précédemment annoncées ».