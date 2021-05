À son tour, Twitter a publié (pdf) aujourd’hui ses résultats trimestriels. Le réseau social a enregistré un chiffre d’affaires de 1,04 milliard de dollars pour la période de janvier à mars. Un chiffre en hausse de 28% par rapport aux 808 millions de dollars l’année précédente. En revanche, Twitter loupe de peu la barre des 200 millions d’utilisateurs attendus par les analystes.

L’activité publicitaire de Twitter a fait monter les chiffres

Comme pour Alphabet avec YouTube et Google, mais aussi Amazon, l’activité publicitaire a été très bénéfique au chiffre d’affaires de Twitter, qui a dépassé les prévisions des analystes. Les revenus publicitaires du réseau social ont augmenté de 32% en un an, atteignant 899 millions de dollars. La demande ne fait que croître du côté des annonceurs, qui ont compris qu’ils avaient tout intérêt à miser sur la publicité sur les réseaux sociaux.

Même si Twitter avait indiqué ne pas être inquiet de l’arrivée de l’App Tracking Transparency d’Apple, qui a été déployé cette semaine, cela pourrait potentiellement impacter son activité publicitaire. Malgré tout, l’application s’y est quelque peu préparée grâce à l’intégration de SKAdNetwork d’Apple, qui permet aux annonceurs de mesurer l’efficacité de leurs publicités tout en préservant la confidentialité des utilisateurs. Cette intégration a été bénéfique pour le réseau social, car elle lui a permis d’augmenter de 30% le nombre total d’appareils iOS qu’il peut atteindre avec son offre de promotion d’application mobile (MAP). Il reste à voir si les effets de l’App Tracking Transparency ne se feront pas ressentir sur le long terme.

Une baisse de nouveaux utilisateurs et une hausse des coûts à prévoir

Ce trimestre, Twitter a atteint les 199 millions d’utilisateurs actifs sur sa plateforme, frôlant la barre des 200 millions si espérée. Une hausse de 20% par rapport au premier trimestre de l’an dernier. Le réseau social avait connu une croissance rapide de nouveaux utilisateurs en 2020, notamment lors des manifestations Black Lives Matter aux États-Unis. La plateforme était également très utilisée pour suivre les informations en temps réel durant les débuts de la pandémie. En revanche, cette année, Twitter se prépare, à un déclin de nouveaux utilisateurs. Dans une lettre aux actionnaires, il a déclaré que la croissance la plus faible est prévue pour le prochain trimestre.

D’autre part, le réseau social a indiqué que ses dépenses pour la recherche et le développement de sa plateforme avaient augmenté de 25% ce trimestre, atteignant les 251 millions de dollars. Twitter développe de plus en plus de nouveaux services, comme les espaces audio ou encore les Super Follow. Il prévoit de continuer sur sa lancée en investissant davantage dans de nouvelles fonctionnalités.

Même si les résultats de Twitter restent convaincants, les perspectives plutôt austères qui attendent le réseau social l’ont fait chuter en bourse. Son action a baissé de plus de 11% à l’annonce de ses chiffres trimestriels.