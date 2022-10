La juge Kathaleen McCormick de la Cour du Delaware a tranché. Elon Musk bénéficiera d’un petit délai pour négocier le rachat de Twitter, au grand dam de la défense du réseau social. Les deux partis devront trouver un accord d’ici le 28 octobre, sans quoi le procès prévu le 17 aura lieu en novembre.

Twitter considère, étrangement, Elon Musk peu fiable

Le propriétaire de Tesla devait initialement être entendu par la Cour du Delaware le jeudi 6 octobre. Twitter a attaqué Elon Musk en justice en juillet lorsque celui-ci a déclaré ne plus vouloir s’offrir l’entreprise. Il prétextait que le nombre de bot sur la plateforme était minoré.

Dans la même catégorie Les développeurs d’Horizon Worlds estiment que le métavers de Meta est trop buggé

L’audition a finalement été reportée à la suite du revirement du milliardaire trois jours plus tôt. Ce lundi, il annonçait être prêt à racheter Twitter pour la somme fixée en avril de 54,20 dollars par action, soit 44 milliards de dollars. Si des rumeurs ont pu laisser penser qu’Elon Musk cherchait à réduire la facture de 30 %, ses représentants ont assuré le contraire dans une lettre adressée à Kathaleen McCormick.

Dans ce courrier les avocats d’Elon Musk demandaient un délai avant la tenue du procès, le temps de parvenir à un accord avec Twitter. La date du 28 octobre a été mentionnée comme suffisante pour parvenir à un arrangement.

Un délai a été plusieurs fois demandé par la défense du milliardaire, mais il était alors question d’avoir le temps d’étudier les informations fournies par le réseau social. Ce que n’ont pas manqué de relever les représentants de Twitter, hostile à ce sursis, « Les défendeurs [Elon Musk] ont poursuivi des revendications de plus en plus invraisemblables et ont cherché à plusieurs reprises à retarder le procès sur le fond pour faire appliquer l'accord de fusion ».

Le milliardaire pourra-t-il réunir le magot d’ici le 28 octobre ?

Les avocats de Twitter n’ont pas manqué de manifester leur extrême méfiance face au brusque changement d’avis d’Elon Musk, « Maintenant, à la veille du procès, les défendeurs déclarent qu'ils ont l'intention de conclure après tout. 'Faites-nous confiance', disent-ils, 'nous sommes sérieux cette fois-ci', et ils demandent donc à être dispensés d'un compte rendu sur le fond ».

La défense du réseau social met également en doute la capacité du milliardaire à financer l’opération d’ici au 28 octobre, « Ce matin encore, un représentant de l'une des banques prêteuses a déclaré que M. Musk ne leur avait pas encore envoyé d'avis d'emprunt et qu'il ne leur avait pas fait savoir qu'il avait l'intention de conclure la transaction, et encore moins dans un délai précis ».

Elon Musk devait bénéficier d’un emprunt de 12,5 milliards de dollars auprès de Morgan Stanley et Bank of America en avril. Depuis, les valeurs technologiques ont chuté en bourse et la conjoncture économique s’est largement dégradée.

Les équipes d’Elon Musk balaient les arguments de Twitter, relevant que « Étonnamment, ils ont insisté pour poursuivre ce litige, mettant imprudemment en danger l'accord et jouant avec les intérêts de leurs actionnaires ».

Dans la soirée du 6 octobre, la juge Kathaleen McCormick a décidé d’accorder aux avocats du milliardaire ce qu’ils réclamaient, « La procédure est suspendue jusqu’au 28 octobre 2022 à 17 heures, pour permettre aux parties de conclure la transaction. Si elle n’est pas conclue, les parties devront me contacter par email pour obtenir les dates d’un procès en novembre ».