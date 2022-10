Alors qu’Elon Musk annonçait finalement, le 4 octobre, vouloir racheter Twitter au prix convenu de 44 milliards de dollars, celui-ci souhaiterait désormais renégocier le montant de la transaction. Le milliardaire aurait proposé d’acquérir le réseau social pour 30 % de moins que le prix auquel il s’est engagé en avril dernier.

Elon Musk offre 30 % de moins

Énième retournement de situation dans la saga qui fait trembler l’industrie des réseaux sociaux. D’après plusieurs sources proches de l’affaire, Elon Musk et Twitter seraient, depuis plusieurs semaines déjà, en discussion pour revaloriser le rachat de l’entreprise californienne.

Le New York Times rapporte que le directeur général de Tesla aurait proposé 30 % de moins pour racheter Twitter, valorisant le réseau social à 31 milliards de dollars. Une offre que la société aurait refusée.

Au cours de la dernière semaine, les échanges faisaient davantage mention d’une remise de 10 %, amenant le coût de l’acquisition à 39,6 milliards de dollars. Bien loin des 54,20 dollars par action promis par Elon Musk six mois plus tôt.

Selon les sources, les discussions n’auraient pas abouti. « L’intention de l’entreprise est de conclure la transaction à 54,20 dollars par action », a déclaré un porte-parole de Twitter en réponse à une lettre publique du milliardaire publiée en début de semaine.

La date du procès se rapproche

Le changement de prise de position d’Elon Musk intervient quelques jours avant le début de son procès l’opposant à Twitter. Pour rappel, en juillet dernier, le géant des réseaux sociaux avait attaqué le directeur général de SpaceX après que celui-ci a décidé d’annuler le rachat.

De son côté, Elon Musk affirme que Twitter l’a trompé sur le nombre de faux comptes présumés sur la plateforme. Si le réseau social assure que le nombre de bots et de spams est inférieur à 5 %, l’homme le plus riche du monde estime qu’ils représentent 20 % des profils. Lors d’une audience préliminaire, un juge a statué que « l’obsession [d’Elon Musk] pour les faux comptes était hors sujet ». Une déclaration suffisante pour faire changer d’avis l’entrepreneur et le pousser à conclure la transaction.

Bien qu’Elon Musk ait demandé à Twitter de mettre un terme à la procédure judiciaire engagée à son encontre, Kathaleen McCormick, la juge qui supervise le procès, souligne que « les parties n’ont pas déposé de stipulation pour suspendre cette action, et aucune partie n’a demandé de suspension ». Elle ajoute que « par conséquent, [elle] continue d’avancer vers le procès qui doit commencer le 17 octobre ».