Elon Musk continue de chercher des moyens de générer davantage de revenus pour Twitter, même si cela implique de prendre des mesures drastiques. Il n’hésite pas, non plus, à faire marche arrière sur certaines de ses décisions ; il est ainsi revenu sur la décision de la plateforme de faire payer les développeurs pour accéder à l’API, envisage de facturer les entreprises beaucoup plus pour Twitter Blue, mais également de rémunérer les créateurs.

L’API sera payante… mais pas pour tout le monde

Le milliardaire ne s’en est jamais caché depuis le rachat de la plateforme : la situation financière de celle-ci est compliquée. Il fait donc tout pour réduire les dépenses, allant même jusqu’à ne pas payer le loyer, et surtout, il développe de nouveaux leviers pour engranger davantage de revenus.

Dans cette optique, Twitter a annoncé la semaine dernière que les développeurs, chercheurs, etc. seraient désormais obligés de débourser 100 dollars pour accéder à l’API de l’entreprise, qui était jusqu’alors disponible gratuitement. Cette API permet notamment aux chercheurs d’exploiter les données du réseau social, mais surtout aux développeurs de créer des bots, rendant l’expérience Twitter plus ludique ou utile.

Responding to feedback, Twitter will enable a light, write-only API for bots providing good content that is free — Elon Musk (@elonmusk) February 5, 2023

Dans un tweet publié ce dimanche, Musk est toutefois revenu en arrière en affirmant que les bots créant « un contenu bon et gratuit » pourrait bénéficier d’une API gratuite en « lecture seule ». Pour l’heure, Twitter n’a pas donné davantage de précisions sur cette déclaration, mais il ne s’agirait pas de la première fois que l’homme d’affaires revient sur une de ses décisions après des retours négatifs. Alors qu’il avait interdit les liens menant vers d’autres plateformes comme Instagram au mois de décembre, il a vite fait marche arrière. Dans ce cas précis, seuls les développeurs ne générant aucun revenu avec leur bot, et tant que celui-ci est considéré comme qualitatif par la plateforme (on ignore sous quelles conditions), pourront accéder gratuitement à l’API.

Dans la même veine, Twitter a interdit les applications tierces comme Twitterrific ou Tweetbot, qui constituait une alternative à la plateforme pour s’y connecter en proposant d’autres fonctionnalités.

Encore des modifications à venir pour Twitter Blue ?

En amont, Elon Musk souhaite rémunérer les créateurs abonnés à Twitter Blue pour 8 dollars par mois. Ceux-ci recevront une partie des revenus des publicités qui apparaissent dans leurs fils de réponses, a déclaré le PDG, sans fournir de détails supplémentaires sur le fonctionnement du programme. Il s’agit néanmoins pour le réseau social d’une manière d’attirer les créateurs et de les fidéliser ; à la manière des autres plateformes comme Instagram, TikTok ou YouTube.

Enfin, Musk envisagerait, selon The Information, de faire payer 1 000 dollars aux entreprises et aux marques pour conserver les pastilles dorées obtenues grâce à Twitter Blue. En outre, la plateforme facturerait également 50 dollars supplémentaires pour chaque compte affilié. Cela représente un budget de minimum 12 000 dollars annuels, et il n’est pas certain que des sociétés soient prêtes à les débourser pour une fonctionnalité auparavant gratuite. À noter qu’au départ, Twitter Blue devait être proposé à 19,99 dollars par mois, ce qui démontre que le milliardaire n’hésite pas à modifier les coûts de manière abrupte.

Pour l’heure, Musk n’a pas donné de spécificités sur ces différentes mesures, et il est difficile d’obtenir plus d’informations puisque Twitter ne dispose plus de service de communication. Quoi qu’il en soit, elles reflètent la gestion du milliardaire, qui n’hésite pas à prendre des mesures catégoriques pour devenir rentable, même si cela va jusqu’au retour en arrière en cas de réactions trop négatives.