Annoncé il y a quelques jours, Meta Verified est le nouveau service d'abonnement payant disponible sur Instagram et Facebook. Reprenant le même concept que Twitter Blue, le géant technologique a essayé d'apporter son lot de nouveautés face à son concurrent. Pour la Bank of America (BofA), le nombre d'abonnés payants sur les réseaux sociaux de Meta devrait atteindre 12 millions d'ici le début de l'année 2024.

Après Snapchat+ et Twitter Blue, voici le service d'abonnement payant d'Instagram et Facebook

Dans une note de recherche de la BofA obtenue par CNBC, la deuxième banque américaine pense que Meta Verified pourrait être un succès. Les analystes ont décrit le service d'abonnement proposé par Meta comme s'adressant aux influenceurs et aux créateurs de contenus, contrairement à Twitter Blue qui vise un public plus large.

Le service d’abonnement pourrait être attrayant pour les influenceurs. Les analystes ont écrit dans leur rapport qu'il pourrait « les aider à augmenter leur visibilité et leur portée avec un badge et un positionnement potentiellement plus élevé dans les résultats de recherche et dans le fil d'actualités ».

Alors que l'accès à l'ensemble des fonctionnalités de la plupart des réseaux sociaux populaires a toujours été gratuit, ce n'est désormais plus le cas. C'est tout d'abord Snapchat qui tente de compenser ses pertes de revenus publicitaires en proposant son nouvel abonnement premium : Snapchat+. Quelques mois plus tard, c'est Elon Musk qui en récupérant Twitter, décide d'accélérer le lancement du service d'abonnement intitulé Twitter Blue. Pour le site de microblogging, l'objectif est, aussi, de redresser les finances.

Meta pourrait générer un revenu brut annuel de 1,7 milliard de dollars

Enfin, Mark Zuckerberg, PDG de Meta, a annoncé dans un post Facebook publié le 19 février 2023 qu'il allait proposer un service d'abonnement premium pour ses deux réseaux sociaux phares, Instagram et Facebook. Pour l'instant, la firme teste Meta Verified en Nouvelle-Zélande et en Australie. Le groupe commercialise son service pour 11,99 dollars par mois, et 14,99 dollars sur l'iOS. Tout comme Twitter, Meta facture plus cher pour compenser la taxe de 30 % prélevée par Apple sur tous les achats in-app.

À ce prix-là, les analystes de BofA affirment que Meta pourrait générer près de 1,7 milliard de dollars de revenus bruts par an. Une somme non négligeable pour l'entreprise qui a vu son chiffre annuel baisser pour la première fois de son histoire. La société de Mark Zuckerberg prévoit une immense politique de licenciement en 2023, quelques mois seulement après une première vague où 13,5 % du personnel a dû faire ses cartons.

« Grâce à son audience plus large et à une meilleure opportunité de toucher des revenus pour les créateurs, Meta pourrait surpasser les offres d'abonnement payant de ses concurrents d'ici la fin de l'année », conclut la BofA. Pour l'heure, Snapchat+ compte près de 2 millions d'utilisateurs près de 8 mois après son lancement, tandis que Twitter compte moins de 300 000 abonnés en trois mois d'existence.