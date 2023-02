Meta a publié, le 1er février, ses résultats financiers pour le quatrième trimestre de 2022 et son bilan pour l’année financière. Malgré un chiffre d’affaires en baisse de 4 % au cours des trois derniers mois, le géant de la tech a dépassé les attentes des experts et a vu ses actions grimper de 20 %. Toutefois, Meta fait face, pour la première fois depuis son entrée en Bourse en 2012, à une chute de ses recettes annuelles.

Le Reality Labs toujours à la traîne

Lors du dernier trimestre de l’année, Meta a enregistré un chiffre d’affaires de 32,2 milliards de dollars. Sur l’année complète, elle annonce 116,6 milliards de dollars, soit 1 % de moins qu’en 2021. Une première dans son histoire.

Ses divisions « Family of Apps », comprenant Facebook, Instagram et WhatsApp, et « Reality Labs », en charge du développement des produits de réalité virtuelle et du métavers, ont rapporté respectivement 31,4 milliards de dollars et 727 millions de dollars. Une baisse de 4 % et de 17 % sur l’année glissante.

Meta révèle, pour le département « Family of Apps », un bénéfice de 10,7 milliards de dollars, soit 33 % de moins qu’au quatrième trimestre de 2021. Mark Zuckerberg souligne que Facebook a passé la barre symbolique des 2 milliards d’utilisateurs actifs quotidiens. Le « Reality Labs », lui, présente 4,3 milliards de dollars de perte, presque 30 % de plus qu’à la même période l’année précédente. Au total, sur 2022, il aura fait perdre à Meta près de 13,7 milliards de dollars.

Meta entreprend des dépenses conséquentes

L’année 2022 aura été une année particulièrement difficile pour Meta, marquée pour la première fois par un recul de son chiffre d’affaires trimestriel, puis annuel. Son exercice fiscal a également été influencé par des coûts et des dépenses importants pour ses différents segments.

Au cours du quatrième trimestre 2022, la société basée à Menlo Park a vu ses frais s’élever à 25,8 milliards de dollars, en hausse de 22 % par rapport au dernier trimestre 2021. Cette augmentation est à peine plus forte sur l’année entière, avec 87,7 milliards de dollars de dépenses en 2022 contre 71,2 milliards en 2021, soit une croissance de 23 %.

À ceux-ci s’ajoutent les 4,2 milliards de dollars liquidés au cours des trois derniers mois pour la restructuration du groupe. Après avoir embauché à tour de bras, Meta a dû se séparer de 11 000 salariés pour limiter les coûts et continuer d’investir dans ce que le patron du mastodonte qualifie du futur d’Internet, à savoir le métavers.

Pour le premier trimestre de 2023, Mark Zuckerberg prévoit un chiffre d’affaires de 26 à 28,5 milliards de dollars et anticipe un total de dépenses de l’ordre de 89 à 95 milliards de dollars pour l’année complète. Meta planifie également 1 milliard de dollars accordé aux coûts de restructuration. Le fondateur de l’entreprise conclut que « 2023 sera l’année de l’efficacité et nous nous efforcerons de devenir une organisation plus forte et plus agile ».