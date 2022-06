Après Twitter et Twitter Blue, c’est à Snapchat de préparer son abonnement premium : Snapchat+. Avec ce service payant, les utilisateurs du réseau social auront accès à de nouvelles fonctionnalités. Parmi elles, la possibilité de savoir qui a regardé une nouvelle fois leurs stories ou voir où se trouvaient leurs amis au cours des dernières 24 heures sur la Snap Map, la carte connectée de l’application.

Quels avantages pour Snapchat+ ?

C’est le développeur mobile et ingénieur Alessandro Paluzzi, connu sur Twitter pour ses nombreuses découvertes sur les réseaux sociaux, qui a dévoilé le service premium. Snapchat a reconnu être en train de l’essayer.

Dans la même catégorie Meta serait en train de repenser Facebook

Les abonnés à Snapchat+ auront accès à plusieurs fonctionnalités, pour la plupart cosmétiques, comme :

Des icônes exclusives pour l’application

Un badge sur leur profil indiquant qu’ils utilisent Snapchat+

La possibilité d’épingler un ami en tant que « meilleur ami numéro 1 »

Voir combien de personnes ont regardé de nouveau leurs stories

Voir où se trouvaient leurs amis dans les dernières 24 heures

Concernant le dernier point, Alessandro Paluzzi précise que « cela ne sera possible que si vos amis partagent leur localisation avec vous, évidemment ».

Dans une déclaration adressée à The Verge, un porte-parole de Snap détaille les ambitions de l’entreprise. « Nous procédons actuellement aux premiers tests internes de Snapchat+, un nouveau service d’abonnement pour les Snapchatters. Nous sommes ravis de pouvoir partager avec nos abonnés des fonctionnalités exclusives, expérimentales et en avant-première, et d’en apprendre davantage sur la façon dont nous pouvons mieux servir notre communauté », explique-t-il.

Le prix du service devrait aller de 4,59 euros le mois à 45,99 euros l'année.

Les réseaux sociaux cherchent de nouveaux canaux de revenus

Si de nombreux réseaux sociaux optent pour des services d’abonnements premium, c’est en partie à cause de la nouvelle politique d’Apple. La marque à la pomme a introduit en avril l’App Tracking Transparency, une fonctionnalité qui donne la possibilité aux utilisateurs de choisir s’ils désirent partager leurs données avec une application à des fins publicitaires.

Pour Snapchat, ces changements de politiques ont eu un impact « plus important que prévu » sur ses activités publicitaires au cours du troisième trimestre de 2021. L’entreprise a manqué les estimations de son chiffre d’affaires à 3 millions de dollars près. Evan Spiegel, fondateur et président-directeur général de Snapchat, expliquait que « bien que nous ayons anticipé un certain degré de perturbation commerciale, l'évolution de l'App Store n'a pas évolué comme nous l'avions prévu ».

Avec l’arrivée de Snapchat+, le géant des réseaux sociaux espère diversifier ses sources de revenus. Pour autant, rien n’indique que ces services soient très lucratifs. À titre de comparaison, l’abonnement premium de Twitter, Twitter Blue, n’aurait rapporté que 94 millions de dollars lors du dernier trimestre de 2021. Une baisse de 31 % par rapport à 2020, un indicateur de l’enthousiasme relatif du public sur les abonnements premium.