En plus de se faire bousculer par ByteDance dans le domaine des réseaux sociaux, Meta voit également sa concurrente chinoise venir la titiller dans celui des casques de réalité virtuelle (VR).

Pico s’en sort bien dans un marché affecté par la crise

La firme de Mark Zuckerberg sort en effet d’une année difficile, marquée par la chute de son chiffre d’affaires pour la toute première fois. Malgré cela, elle continue de croire dans le métavers et investit massivement dans Reality Labs, sa division dédiée à la réalité virtuelle et augmentée. En 2022 néanmoins, elle a vu ses parts de marché dans le secteur des casques VR baisser au profit de Pico.

Cette entreprise chinoise a été rachetée par ByteDance, maison mère de TikTok, en 2021. Dès l’acquisition, elle a annoncé le lancement de produits destinés aux utilisateurs asiatiques et chinois, et a également lancé un nouveau casque VR baptisé Pico 4 en octobre dernier. Elle occupe désormais la deuxième place de ce marché derrière Meta, et parvient même à lui dérober des parts.

Comme le rapporte le Wall Street Journal, Meta en détenait 90 % il y a environ un an. Au troisième trimestre de 2022 toutefois, sa part de marché était tombée à environ 75 %, tandis que celle de Pico a plus que triplé sur la même période pour atteindre environ 15 %, il s’agit du seul constructeur qui a vu ses performances augmenter alors que le secteur traverse une mauvaise passe. Aucun autre fabricant de casques VR ne détenait plus de 3 % du marché. À noter que le lancement du Pico 4 a eu lieu au quatrième trimestre, la société devrait donc voir ses parts encore augmenter. Par ailleurs, Pico ne vend pas de matériel aux particuliers aux États-Unis, un marché considérable.

Pico a notamment pu profiter de la hausse des prix opérée par Meta sur le Meta Quest 2 pour faire face à l’inflation. En outre, la société chinoise n’a pas hésité à présenter Pico Worlds, une alternative à Horizon Worlds, la plateforme virtuelle de Meta qui peine à acquérir de nouveaux utilisateurs.

Le marché va devenir bien plus concurrentiel

Meta reste pour l’instant le grand leader du secteur, et peut d’ailleurs se vanter de proposer beaucoup plus d’alternatives que Pico : son app store propose 400 applications contre 250 pour celui de la filiale de ByteDance.

Le géant américain mise son avenir sur cette technologie, dont le marché devrait représenter 16 milliards de dollars en 2026 ; il s’établissait à 4 milliards de dollars en 2022. Logiquement, de plus en plus d’acteurs vont rejoindre le marché, et l’un d’entre eux risque de faire du mal aussi bien à Meta qu’à Pico. En effet, Apple prévoit de commercialiser son premier casque de réalité mixte (mélangeant la réalité virtuelle et augmentée) dès cette année.