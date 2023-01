Une partie de la stratégie d’Apple a été dévoilée concernant l’année 2023. Il semble que la firme de Cupertino souhaite se concentrer sur son très attendu casque de réalité mixte, au détriment de ses autres produits, tels que les MacBook ou les iPad. Après plusieurs années de conception, l'appareil de la marque à la pomme sera présenté dans les mois à venir.

Une présentation du casque de réalité mixte prévue pour le printemps 2023

The Information a déjà donné quelques premières indications concernant le nouvel appareil d’Apple. Dans le détail, le casque sera composé d’aluminium, de verre et de fibre de carbone, des matériaux de premier choix. L’expérience de la réalité mixte va permettre aux utilisateurs d’utiliser simultanément la réalité augmentée et la réalité virtuelle.

Un article récent de Bloomberg vient corroborer les informations de Ming-Chi Kuo, célèbre analyste spécialiste d'Apple, concernant la date à laquelle le nouvel appareil d’Apple pourrait être dévoilé. C’est lors de la conférence annuelle des développeurs d’Apple (WWDC), qui se déroule en juin, que le casque de réalité mixte sera probablement présenté aux consommateurs. Si l'échéance est respectée, les premières expéditions auront lieu à l’automne 2023.

Afin d’éviter de nouveaux retards et pour assurer une mise sur le marché au printemps 2023, Apple a décidé de se focaliser sur son nouvel appareil. L’accent sera donc mis, pour cette nouvelle année, sur le casque de réalité mixte aux dépens de ses produits historiques.

Quid de l'évolution des autres produits d’Apple durant cette année 2023 ?

Bloomberg a indiqué qu’il ne fallait pas s’attendre à de gros changements concernant les autres produits d’Apple. Aucune avancée majeure n’est prévue pour l’iPad mini, l’Apple Watch ou encore les AirPods qui ne recevront que des mises à jour mineures cette année.

Néanmoins, le produit phare d’Apple, l’iPhone, comportera vraisemblablement quelques changements notamment au niveau du matériel. La taille d’écran restera similaire à celle de l’iPhone 14, mais la marque à la pomme prévoit d’étendre l’île dynamique à toute la famille de l’iPhone 15. Actuellement cette fonctionnalité, qui a fait son apparition en même temps que le précédent iPhone, n’est disponible que pour les modèles de l'iPhone 14 Pro et de l'iPhone 14 Pro Max.