Le service de vidéoconférence Zoom annoncé sur son site la mise en place d’un plan de licenciement. La société déclare devoir se séparer de 15 % de sa masse salariale, soit environ 1 300 collaborateurs.

La fièvre du Covid s’en va, celle des embauches et des investissements à tout-va aussi. Bien que ce type d’annonce devienne habituel depuis plusieurs semaines, subsiste pourtant la surprise de voir apparaître un nouveau nom sur la liste des entreprises qui licencie. Zoom qui s’était hissé au rang d'application star internationale lors des confinements, avec de grands projets de développement, n’échappe pas à la tendance.

Dans la même catégorie 74 nouvelles licornes ont émergé en Chine, en 2022

Très vite, elle s’est mise en quête d’un nouveau modèle. Proposer des logiciels de visioconférence, aussi performants soient-ils, ça n’est pas assez. Zoom s’est alors mise en chemin pour créer son concurrent à Slack, ou Microsoft Teams avec le lancement de Teams Chat. Un outil de tableau blanc, pour que les utilisateurs puissent brainstormer a également fait son apparition dans les solutions aux clients. Tout ou presque de ce qui était nouveau chez Zoom était orienté télétravail, ou organisation hybride. Mais entre inflation et retour au bureau, les perspectives de croissance s’estompent, et la société doit s’adapter à « l'incertitude de l'économie mondiale », écrit Eric Yuan, son PDG.

« Nous n'avons pas pris autant de temps que nous aurions dû pour analyser en profondeur nos équipes ou évaluer si nous nous développions durablement, vers les priorités les plus élevées » poursuit-il son communiqué. Son entreprise doit désormais se séparer de 1 300 femmes et hommes, touchant l’ensemble de ses services. Eric Yuan concède une coupe drastique dans son propre salaire avec une baisse de 98 % sur l’année fiscale, abandonnant ses bonus pour 2023 par la même occasion. Tim Cook a récemment fait une annonce similaire, divisant par deux sa rémunération.

« En tant que PDG et fondateur de Zoom, je suis responsable de ces erreurs et des actions que nous entreprenons aujourd'hui - et je veux faire preuve de responsabilité, non seulement en paroles, mais aussi dans mes propres actions, » explique Eric Yuan.

À la clôture de Wall Street, le cours de l’action de Zoom a gagné près de 10 %.