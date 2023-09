La monétisation de l’intelligence artificielle générative fait encore débat. Les principaux éditeurs de logiciels ne sont pas tous d’accord pour augmenter les prix de leurs offres incluant des fonctionnalités de ...

La monétisation de l’intelligence artificielle générative fait encore débat. Les principaux éditeurs de logiciels ne sont pas tous d’accord pour augmenter les prix de leurs offres incluant des fonctionnalités de cette nouvelle technologie. Microsoft et Adobe ont récemment choisi d’élever le coût de leurs abonnements, pendant que Salesforce ou encore Zoom patientent.

L’intelligence artificielle nécessite une augmentation différée pour Adobe

En juillet dernier, Microsoft avait annoncé facturer 30 dollars par mois supplémentaire par utilisateur pour l’utilisation d’intelligence artificielle générative dans son offre 365. Selon le Financial Times, l’industrie s’attendait à ce que les principaux éditeurs de logiciels suivent la démarche de Redmond. Pour l’instant, les prix des abonnements sont restés les mêmes.

Les analystes affirment que cette absence de montée des prix est surtout liée à l’incertitude des entreprises sur l’utilisation de l’intelligence artificielle. Wayne Kurtzman, analyste à International Data Corporation, une entreprise spécialisée dans l’analyse des données, a déclaré au quotidien britannique « Personne ne sait vraiment comment fixer le prix de ces nouveautés ».

Pourtant, la liste des entreprises de logiciel intégrant de l’intelligence artificielle générative dans leurs applications ne cesse de croître. Zoom, la plateforme de téléconférence, a lancé, la semaine dernière, un agent conversationnel capable de résumer des réunions et de rédiger des réponses à la place des utilisateurs. Intuit, une application permettant de faire de la comptabilité, a déployé Assist. Cette intelligence artificielle aide les entreprises à remplir leur fiche d’impôts et les bulletins de paie de leurs employés. Salesforce, spécialisé dans le marketing, a annoncé ajouter une intelligence artificielle à ses applications dans les prochaines semaines. Ces trois entreprises ont déclaré dans leur communiqué respectif offrir ces nouveautés à leurs clients sans augmentation de prix.

À contre-courant, Adobe est la seule à suivre l’augmentation de Microsoft pour son IA Firefly. Toutefois, les hausses sont légères et ne seront effectives qu’en novembre. Aux États-Unis, l’abonnement complet au Creative Cloud avec engagement d’un an est passé de 54,99 dollars à 59,99 dollars par mois. Pour s’offrir une application, il faudra débourser 22,99 dollars, contre 20,99 dollars précédemment. Le décalage de l’augmentation est justifié, dans un communiqué, par Ely Greenfield, directeur de la technologie chez Adobe, « Ne pas facturer de supplément (NDLR : pour le moment) sur l’IA générative est le meilleur moyen de mettre la technologie entre les mains du plus grand nombre ».