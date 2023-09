En juin dernier, Adobe donnait le coup d’envoi de son événement annuel, le Summit EMEA 2023. L’occasion de faire découvrir ses dernières innovations aux spécialistes du marketing et de l’expérience client, mais aussi d’annoncer le lancement d’une nouvelle offre d’intelligence artificielle (IA) générative. Avec cette dernière, les entreprises accèdent à Adobe Firefly et Adobe Express. L’objectif est qu’elles puissent répondre plus aisément à la demande croissante de contenu et gagner en efficacité.

La puissance de Firefly et d’Express au service des entreprises

Lors de son événement annuel, Adobe a présenté une offre d’IA générative inédite qui met toute la puissance d’Adobe Firefly et d’Adobe Express au service des entreprises. Grâce à celle-ci, elles peuvent profiter des fonctionnalités offertes par les deux outils phares de l’entreprise américaine : d’un côté, l’IA générative pour créer plus rapidement des contenus, de l’autre, une application de conception ultra-complète avec des solutions de design avancées.

L’IA générative de Firefly est directement introduite dans les workflows d’Adobe Express. Les utilisateurs peuvent ainsi créer des images attrayantes optimisées par l’IA générative en un clin d’œil, le tout, à partir d’un simple prompt. Cette nouvelle intégration leur permet également de générer une myriade de variations pour leurs supports de communication en un temps record. Ils ont ensuite la possibilité de retoucher, collaborer et diffuser les visuels dans leurs applications Adobe préférées, dont Adobe Creative Cloud, Experience Cloud et Acrobat.

Le modèle Firefly est entraîné sur les images d’Adobe Stock, des contenus sous licence libre et ceux tombés dans le domaine public. Les entreprises et les agences peuvent donc utiliser les créations à des fins commerciales en toute liberté. À l’avenir, elles pourront entraîner leurs propres ressources créatives et intégrer cette gamme de modèles de langage à leur écosystème. De cette manière, elles généreront des contenus 100 % fidèles à leur identité de marque.

Pour rendre accessible son IA au plus grand nombre, Adobe s’est associé à Google. Grâce à ce partenariat, Firefly est directement intégré à Bard, l’IA conversationnelle de l’entreprise de Mountain View. Les utilisateurs ont la possibilité d’exprimer leurs idées créatives en langage courant pour générer des images avec Firefly depuis Bard. Les contenus peuvent ensuite être retravaillés à leurs souhaits sur Adobe Express.

Adobe Express se pare de nouveautés supplémentaires

Si l’intégration de Firefly dans Express est déjà une grande révolution pour les processus créatifs des entreprises, l’application de conception se pare de nouveautés supplémentaires. Parmi celles-ci :

Un nouvel éditeur tout-en-un pour créer des contenus engageants pour tous les réseaux sociaux ;

pour créer des contenus engageants pour tous les réseaux sociaux ; De nouveaux éléments , tels que des vidéos, des modèles et des designs, pour enrichir la bibliothèque d’Express ;

, tels que des vidéos, des modèles et des designs, pour enrichir la bibliothèque d’Express ; Des actions rapides, comme la suppression d’arrière-plans dans les images et les vidéos, la conversion en GIF ou encore la modification de PDF ;

comme la suppression d’arrière-plans dans les images et les vidéos, la conversion en GIF ou encore la modification de PDF ; Des fonctionnalités de révision et de commentaire plus intuitives pour améliorer la collaboration en temps réel et ainsi accélérer le processus de création ;

pour améliorer la collaboration en temps réel et ainsi accélérer le processus de création ; L’intégration avec Adobe Experience Manager Assets , pour simplifier la planification, la création, la révision, la diffusion et l’analyse du contenu ;

, pour simplifier la planification, la création, la révision, la diffusion et l’analyse du contenu ; Des animations améliorées, à l’image de Fondu à l’ouverture, Pop, Flashs rapides et Rebond.

« La nouvelle version d’Adobe Express rassemble dans une même application les fonctionnalités phares de Photoshop, Illustrator, Premiere et Acrobat. L’intégration de Firefly ajoute une touche d’IA générative qui offre une expérience web ludique qui permet aux entreprises, comme aux particuliers, de créer du contenu unique », conclut David Wadhwani, Président et Digital Media Business chez Adobe.

