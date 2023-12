Adobe abandonne son projet de rachat de Figma. Les préoccupations des régulateurs européens, qui ont contesté l’opération, ont mis à mal les ambitions du géant du design. Une menace directe ...

Une menace directe pour la concurrence, selon les régulateurs

Annoncée pour 20 milliards de dollars en 2022, l’acquisition a vite suscité l’intérêt des régulateurs. La Commission européenne, comme la Competition and Markets Authority (CMA), organe antitrust britannique, ont émis des inquiétudes quant à l’opération, concluant qu’elle constituait une menace pour la concurrence. Elles ont exigé des concessions de la part des deux entreprises.

« Adobe et Figma ne sont pas du tout d’accord avec les récentes conclusions des autorités de régulation, mais nous pensons qu’il est dans notre intérêt respectif d’aller de l’avant de manière indépendante », indique Shantanu Narayen, président et directeur général d’Adobe dans un communiqué. Les firmes estiment « conjointement qu’il n’y a pas de voie claire pour obtenir les autorisations réglementaires nécessaires de la part de la Commission européenne et de l’autorité britannique de la concurrence et des marchés ».

Le projet, et notamment son prix particulièrement élevé, a été comparé à l’acquisition d’Instagram par Meta en 2012. Le géant des réseaux sociaux est accusé d’avoir racheté l’application pour éviter d’avoir un concurrent sérieux sur son terrain de prédilection. La CMA a fait valoir que si Figma restait indépendante, elle se développerait probablement pour concurrencer plus directement Adobe.

Le regroupement des deux leaders incontestés du marché de la conception d’applications et de l’édition d’autres médias, comme les photos et les logos, « aurait mis fin à toute concurrence actuelle et empêché toute concurrence future entre eux », estimé Margrethe Vestager, responsable de la concurrence au sein de l’UE.

Adobe dans une meilleure position qu’à l’annonce du rachat

La décision de mettre fin à l’acquisition a été annoncée avant même qu’un verdict final ne soit rendu par les régulateurs. La semaine dernière, Adobe et Figma ont rencontré des hauts fonctionnaires du département de la Justice américain. Ce dernier réfléchissait également à contester le rachat.

Il ne s’agit pas forcément d’une mauvaise nouvelle pour les investisseurs d’Adobe. La société se trouve aujourd’hui dans une position confortable, grâce à ses efforts dans l’intelligence artificielle générative. Le fait de se retirer de l’opération libère des liquidités pour les rachats d’actions. Adobe va verser à Figma une indemnité de rupture d’un montant d’1 milliard de dollars.

Récemment, la Commission européenne a contesté le rachat d’iRobot par Amazon. Elle a néanmoins validé celui d’Activision Blizzard par Microsoft, après que la firme de Redmond a décidé d’appliquer des mesures correctives.