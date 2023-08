Verizon, géant de la télécommunication américain, vient d’annoncer la fermeture de BlueJeans, son concurrent de Zoom. Une décision qui témoigne des difficultés rencontrées par les services de visioconférence après une ...

Verizon, géant de la télécommunication américain, vient d’annoncer la fermeture de BlueJeans, son concurrent de Zoom. Une décision qui témoigne des difficultés rencontrées par les services de visioconférence après une explosion de leur popularité.

L’explosion de la visioconférence en 2020

L’entreprise a révélé l’acquisition de BlueJeans en avril 2020 pour 400 millions de dollars, alors qu’une grande partie de la planète était confinée afin de contrer la propagation du Covid-19. « Le service vidéo de BlueJeans, basé sur le cloud, dessert actuellement un large éventail de secteurs d’activité, allant des petites entreprises à certaines des plus grandes marques multinationales, et a joué un rôle important dans la poursuite des activités de ces entreprises lors de la vague actuelle de travail à domicile », affirmait alors Verizon.

Les plateformes de visioconférence ont vu leur utilisation croître de manière exponentielle en 2020, aussi bien dans un cadre professionnel que personnel. En conséquence, les plateformes populaires comme WhatsApp ou Messenger ont lancé des fonctionnalités permettant les appels vidéo, tandis que les services spécialisés dans la visioconférence sont arrivés sur le devant de la scène. C’est notamment le cas de Zoom, qui a tout bonnement quadruplé son chiffre d’affaires durant cette période.

Pour sa part, BlueJeans est restée plutôt discrète, et ne semble finalement pas avoir vraiment décollé. « Nous tenons à vous informer que nous avons pris la décision difficile de mettre fin à notre gamme de produits BlueJeans. Il s’agit d’un produit primé qui connecte nos clients dans le monde entier, mais nous avons pris cette décision en raison de l’évolution du marché », annonce la firme dans un e-mail envoyé aux clients de la plateforme et consulté par 9to5Google.

« Les offres de base et d’essai gratuit de BlueJeans seront interrompues à compter du 31 août 2023, et votre accès aux services sera supprimé », continue-t-elle. Le message ne précise pas quand les abonnés payants ne pourront plus accéder au service.

Même les plus gros acteurs pâtissent du retour à la normale

Si Zoom a connu un succès bien plus important que BlueJeans, l’entreprise a elle aussi été contrainte de prendre des mesures pour réduire ses dépenses. Au mois de février, le service annonçait le licenciement de 15 % de sa masse salariale, soit environ 1 300 collaborateurs. Plus récemment, elle a demandé à ses employés de retourner au bureau, une décision surprenante de la part de l’entreprise devenue le symbole du travail à distance.