Dell rejoint l’interminable liste des entreprises de la Tech a licencié massivement. Dans un message publié ce 6 février, Jeff Clarke, vice-président et codirecteur des opérations, a expliqué que « les conditions du marché continuent de s’éroder », présentant l’avenir comme « incertain ».

Dell rejoint HP, Lenovo et le reste du secteur de la Tech

D’après Bloomberg 6 650 salariés de Dell devraient perdre leur emploi, ramenant l’effectif de l’entreprise à 126 300 personnes, le niveau le plus bas depuis 2017. Le géant américain de l’informatique avait largement profité, comme d’autres, de l’énorme demande d’ordinateurs durant la pandémie et les confinements qui l’ont accompagné. Entre 2017 et 2021, son personnel est passé de 138 000 employés à 165 000.

Depuis, la situation a changé. Les ventes d’ordinateurs ont baissé de façon significative. Le cabinet d’analyse Gartner fait état d’une baisse de 28,5 % des ventes au quatrième trimestre 2022, celui des fêtes, Canalys, lui, table sur 16 %. Selon un troisième cabinet, IDC, c’est bien Dell qui souffre le plus de la situation, avec une baisse de 37 % de ses livraisons d’ordinateurs. Bloomberg rapporte que 55 % des revenus de l’entreprise dépendent de ses ventes de PC.

Jeff Clarke a confié que les mesures prises, à savoir gel des licenciements, restrictions des dépenses tel que les voyages « qui ont permis plusieurs trimestres solides d’affilée » ont atteint leurs limites, elles « ne suffisent plus ».

Avec ce plan de licenciement, Dell rejoint d’autres géants du PC. HP s’est séparé de 6 000 employés en novembre et Lenovo a licencié un nombre indéterminé de salariés américains en décembre. De façon générale, le cabinet de recrutement Challenger, Gray & Christmas a estimé le nombre suppressions poste dans le secteur de la Tech à 97 000 en 2022. Les GAFAM ne sont pas épargnés.

Le codirecteur des opérations a tenu à assurer que « nous soutiendrons les personnes concernées lors de leur transition vers leurs prochaines opportunités ». Licencier permet de réaliser des économies, mais a aussi un coût pour les entreprises : les GAFAM ont déboursé près de 10 milliards de dollars en compensation.

Dell devrait présenter les impacts sur son chiffre d’affaires de sa politique lors de la révélation de ses prochains résultats, début mars. En attendant, Jeff Clarke espère que la restructuration de l’entreprise lui permettra de se montrer plus innovante. Il assure avoir pleinement confiance en la capacité de Dell à rebondir.