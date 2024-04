Apple se sépare d’environ 600 personnes en Californie, une première depuis plusieurs années. Cette décision intervient alors que la marque à la pomme a récemment mis fin à plusieurs projets en développement depuis plusieurs années.

Des projets abandonnés

Au total, ce sont 614 travailleurs qui ont été remerciés par la firme de Cupertino, selon un rapport du Département du développement de l’emploi de Californie (EDD). En vertu de la législation de l’État, les entreprises sont tenues d’informer l’instance pour chaque site touché par des licenciements.

Les documents attestent que 371 des employés affectés évoluaient dans la division dédiée à l’Apple Car. Ce projet de voiture autonome et électrique a récemment été abandonné par l’entreprise, après plus d’une décennie de développement. Apple a expliqué que certains des salariés seraient affectés à d’autres unités, mais elle n’a visiblement pas pu replacer tout le monde. Certains ont notamment été transférés dans des divisions d’IA ou de robotique domestique, un secteur qu’Apple envisage de conquérir.

Au moins 87 de ces personnes travaillaient à une adresse correspondant à une installation secrète d’Apple, spécialisée dans le développement d’écrans microLED. La société avait en effet l’ambition de concevoir ses propres écrans pour iPhone, Mac et Apple Watch, mais a finalement mis fin au projet. En cause, des problèmes d’ingénierie, de fournisseurs et de coûts.

Les autres remerciements ne concernent pas le siège social principal à Cupertino, mais plutôt des bureaux satellites plus petits, susceptibles d’abriter des initiatives secrètes.

À noter que ces documents officiels n’englobent pas la totalité des licenciements opérés par Apple. De nombreux ingénieurs travaillaient en effet sur ces deux projets dans d’autres États que la Californie, notamment l’Arizona.

Début d’année mouvementé pour Apple

Jusqu’alors, l’entreprise avait échappé aux importantes réductions d’effectifs menées par l’industrie de la tech. Amazon, Microsoft, Google ou encore Meta ont respectivement remercié des milliers de salariés depuis la fin 2022, alors que la situation post-pandémique a affecté leurs opérations.

Apple connaît un début d’année particulièrement mouvementé. En retard dans le domaine de l’IA, la société est sommée par ses investisseurs d’accélérer ses efforts dans le domaine. Elle annoncera sa stratégie dédiée en juin, lors de sa conférence développeur.

Aux États-Unis, elle fait l’objet d’une plainte du département de la Justice (DoJ), l’une des autorités antitrust, pour abus de position dominante. Apple est accusée d’avoir eu recours à des pratiques anticoncurrentielles pendant des années afin de maintenir le monopole de l’iPhone.