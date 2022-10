Pour livrer ses colis le plus rapidement possible, Amazon Prime Air, la compagnie aérienne de fret de la firme de Jeff Bezos, a annoncé la signature d'un contrat avec Airbus le 24 octobre 2022. Selon ses termes, l'entreprise pourra louer dix avions A330 sous le format cargo, auprès d'une entreprise américaine spécialisée dans la location d'avion, Altavair.

Pour renouveler sa flotte d'avions, Amazon fait confiance à Airbus

Fondée en 2016, Amazon Air est la compagnie aérienne permettant d'acheminer l'ensemble des colis attendu par les utilisateurs d'Amazon. Grâce à sa flotte de près de 80 avions Boeing, elle relie près de 80 aéroports différents, en Europe et en Amérique. Dans l'optique d'aller toujours plus vite et de relier toujours plus d'aéroports, l'entreprise a décidé de se doter d'avions supplémentaires.

Alors qu'elle est habituée à signer des contrats d'exploitation avec Boeing, l'entreprise a choisi Airbus, son concurrent européen, pour compléter sa flotte. D'ici la fin de l'année 2023, dix avions-cargos Airbus A330 seront fournis. Ces appareils, conçus pour le transport de passagers, seront remodelés pour devenir de gros-porteurs.

Dans un communiqué, Sarah Rhoads, vice-présidente d'Amazon Global Air, explique que ce contrat de location avec Airbus permettra également de renouveler petit à petit sa flotte d'avions. « Dans le même temps, nous commencerons également à retirer progressivement certains appareils plus anciens dont le mandat arrive à échéance. Ces A330 seront non seulement les premiers de leur genre dans notre flotte, mais aussi les plus récents et les plus grands appareils d'Amazon Air », précise-t-elle.

Amazon signe un autre partenariat avec une compagnie aérienne américaine

Afin d'assurer l'exploitation et la maintenance de ces Airbus A330, Amazon a également conclu un partenariat avec Hawaiian Airlines, une compagnie aérienne hawaïenne. Ses avions seront pilotés par les navigants de cette compagnie qui ont pour habitude d'exploiter ce modèle d'Airbus en version passagers. Pour Hawaiian Airlines, ce contrat est une manière d'obtenir plus de revenus, ses activités vacillaient depuis 2020.

Afin de livrer ses clients plus rapidement, Amazon a également pensé à un autre service : Prime Air. Ce projet avait été mis en stand-by suite à plusieurs polémiques en lien avec les mauvaises conditions de travail auxquels étaient soumis les différents employés. Il a depuis été relancé au Texas et en Californie. Il vise à proposer un service de livraison par drone évitant d'utiliser des camionnettes. L'objectif est de répondre à la problématique du dernier kilomètre de manière écologique et logistique.