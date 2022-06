Annoncé il y a plusieurs années, Amazon prévoit de lancer son offre de transports de marchandises aériens en Californie. Le géant du commerce en ligne a choisi la petite ville de Lockerford, moins de 5000 habitants, comme pionnière de son nouveau service. Toutefois, elle va devoir attendre le feu vert officiel de la Federal Aviation Administration (FAA).

Un test grandeur nature d'Amazon Prime Air en Californie

Le prochain service de livraison par drone d'Amazon s'intitulera Prime Air. « Plus tard cette année [...] les résidents de Lockerford, en Californie, vont pouvoir s'inscrire pour se faire livrer par drone gratuitement », indique la firme, sans donner plus de précision sur la date officielle de lancement.

Les consommateurs auront la possibilité de choisir « entre des milliers de produits de tous les jours » qui seront déposés par le drone dans leur jardin ou sur le pas de leur porte. Ils seront ensuite sollicités afin d'obtenir leur retour d'expérience. Ces informations serviront à perfectionner ce service afin de le faire passer à grande échelle pour « répondre aux besoins des clients partout dans le monde ».

Amazon pourra livrer des colis de la taille d'une boîte à chaussures sur une vingtaine de kilomètres

Une douzaine de prototypes ont été conçus avant de trouver le drone compatible avec le service que souhaite proposer Amazon. Le drone choisi pourra identifier et éviter les obstacles, qu'ils soient statiques ou en mouvement (autres appareils aériens, animaux, cheminées, antennes, toits de maisons, etc.). L'entreprise se félicite de la sophistication de son appareil, car selon elle, « La plupart des drones n’ont pas cette capacité [...] et nécessitent des observateurs pour les aider à éviter les risques. Ils peuvent être déployés assez rapidement, mais restent limités à un petit rayon d’opération ».

Les drones utilisés pour Prime Air pourront porter des charges allant jusqu'à 2,3 kilogrammes et dont le paquet serait aussi gros qu'une « grosse boîte à chaussures ». Ces appareils volants pourront parcourir 24 kilomètres, du centre de dépôt au logement du consommateur.

Amazon n'est pas la seule entreprise ayant lancé (ou prévoyant de lancer) son service de livraison par drone. L'une des plus importantes sociétés de grande distribution aux États-Unis, Walmart, a déjà implanté son offre et espère l'étendre dans six États américains (Arizona, Arkansas, Floride, Texas, Utah et Virginie). Cela devrait permettre à Walmart de couvrir 4 millions de foyers pour assurer plus d'un million de livraisons par an.

Amazon va devoir attendre l'approbation de la FAA

Il y a deux ans, la FAA donnait son autorisation pour déployer un service de livraison par drone à Amazon. Toutefois, en avril dernier, une enquête menée par Bloomberg a changé la donne. 13 anciens salariés de la firme dirigée par Jeff Bezos ont mis en lumière des problèmes de sécurité importants et des lacunes techniques qui empêchent le projet d'avancer dans de bonnes conditions.

Amazon a dû revoir sa copie et a récemment présenté son nouveau projet à la FAA qui doit désormais statuer sur la possibilité pour la firme de proposer son service de drone au grand public.