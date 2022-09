Ce 28 septembre 2022, Amazon a tenu sa conférence annuelle Devices & Services, durant laquelle elle a dévoilé ses nouveaux produits à venir. Cette année, le géant de l’e-commerce a mis le paquet, voici les annonces les plus importantes.

La Kindle Scribe

Si de nouvelles Kindle sont commercialisées régulièrement, cela faisait des années qu’Amazon n’avait pas apporté de changement profond à l’un de ses produits les plus populaires. En plus d’avoir la fonction de liseuse, la Kindle Scribe permet à son détenteur d’écrire et de rédiger des notes sur son écran E-ink grâce à un stylet (en gamme basique ou premium) qui s’attache sur le côté de l’appareil.

L’idée est notamment de permettre aux lecteurs de griffonner des notes à côté de passages qui les intéressent. Mais Amazon va encore plus loin : l’entreprise s’est associée à Microsoft pour intégrer dans Word un bouton permettant d'exporter un document directement sur la Kindle.

L’écran de la Kindle Scribe mesure 10,2 pouces et, point positif, son stylet ne nécessite aucun chargement. La nouvelle liseuse est d’ores et déjà disponible en pré-commande. Amazon s’attend à ce qu’elle devienne, une fois de plus, un véritable best-seller.

Les enceintes connectées Echo prennent un coup de jeune

Le géant de l’e-commerce a présenté deux nouvelles enceintes connectées de cinquième génération : l’Echo Dot et l’Echo Dot avec horloge. Si de prime abord, les deux appareils peuvent sembler similaires à leurs prédécesseurs, ils disposent de capacités bien plus poussées.

Premièrement, les enceintes sont dotées d’une architecture audio entièrement repensée qui offre deux fois plus de basses que le modèle précédent. Par ailleurs, les haut-parleurs intelligents, intégrant Alexa, utilisent désormais le processeur AZ2 d'Amazon, qui leur permet d'effectuer davantage d'actions en local. Elles sont également équipées d’un nouveau capteur de température, de nouvelles commandes gestuelles par tapotement. Enfin, et surtout, elles peuvent maintenant se transformer en extension Wi-Fi pour ceux qui utilisent le réseau Eero.

Amazon a aussi annoncé une mise à jour de l’enceinte Echo Studio. Cette dernière dispose d'un nouveau processeur audio spatial qui lui permet de fournir un meilleur son stéréo avec « plus de largeur, de clarté et de présence ». Selon l'entreprise, le nouveau haut-parleur offre une meilleure clarté dans les médiums et les basses plus profondes. Côté design, elle sera désormais proposée en blanc également.

Amazon Halo Rise

Avec ce nouveau produit, Amazon agrandit sa gamme d’appareils connectés. Le Halo Rise se positionne sur une table de chevet et peut être assimilé à un hybride entre un réveil et un moniteur de sommeil. Grâce à des capteurs intégrés, Amazon précisant qu’il ne dispose ni de caméra ni de microphone, l’appareil est capable de suivre les mouvements et la respiration afin de surveiller le sommeil. La firme n’a toutefois pas précisé en détails comment il y parvenait.

Le Halo Rise est également équipé de capteurs environnementaux intégrés qui recueillent des données sur des éléments tels que le niveau de lumière ambiante, l'humidité et la température de la chambre. Le matin, il réveille son propriétaire grâce à une douce lumière et à une « petite enceinte » en prenant en compte le cycle du sommeil (si le sommeil est léger, profond, etc.). Il donne ensuite un rapport sur la qualité de la nuit passée.

Ce produit est compatible avec Alexa et s’incorpore parfaitement à l’écosystème d’appareils connectés d’Amazon. Par exemple, il sera possible de demander à une enceinte Echo si l’on a bien dormi, cette dernière répondra en recueillant les données récupérées par le Halo Rise.

Les caméras Blink font peau neuve

Blink, l’une des marques de caméras de sécurité détenue par Amazon, va bientôt commercialiser une nouvelle caméra pour l’extérieur. Baptisée Blink Wired Floodlight Camera, elle fonctionne avec la puce AZ2 pour le traitement local de la vidéo, elle n’a donc pas besoin de passer par le cloud pour envoyer les images qu’elle capture. Sa particularité est d’offrir un éclairage LED très prononcé de 2 600 lumens grâce à ses projecteurs, ainsi qu’une vue en direct de 1080 pixels et un son bidirectionnel. C’est la première fois que Blink lance une version de sa caméra entièrement câblée à projecteurs, l’autre version était en effet alimentée par une batterie.

Les détenteurs de caméras Mini de Blink vont par ailleurs bénéficier d’une nouveauté très utile. Amazon va en effet commercialiser un accessoire ressemblant à un trépied et baptisé Mini Pan Tilt. Grâce à celui-ci, la caméra ne sera plus stationnaire et pourra pivoter pour observer différents endroits d’une pièce, elle sera en outre contrôlable à distance grâce à une application.

Les caméras Ring aussi

Amazon a aussi présenté deux nouvelles caméras Ring également dotées de projecteurs. La première, la Ring Spotlight Cam Pro, utilise un radar pour discerner la distance exacte des objets (ou personnes) et permet de configurer les alertes pour qu'elle n’avertisse que de l'activité dans un périmètre donné. Plusieurs versions seront proposées, notamment des versions à fil et à batterie, une option solaire sera également disponible.

Le deuxième appareil, la Spotlight Cam Plus, est une version moins pointue de la précédente et ne dispose pas de radar. En revanche, elle exploite la technologie avancée de détection de mouvement Bird's Eye View de Ring, une fonction qui n'était auparavant disponible que sur les caméras phares de la société. À l’instar de la Cam Pro, elle sera proposée avec différentes options d’alimentation.

Le robot Astro s’améliore

Dévoilé lors de la conférence de 2021 par Amazon, Astro est doté d'un grand écran 10 pouces qui peut afficher un visage, ainsi que de caméras fixées à une base roulante qui lui permet de se déplacer. Il peut agir comme un compagnon capable de reconnaître les visages des différents membres de la famille ou livrer un objet spécifique à quelqu’un se trouvant dans la maison.

Surtout, Amazon l’a présenté comme un appareil permettant de renforcer la sécurité d’un foyer : capable de se déplacer, il peut scruter toutes les pièces. Le géant américain a expliqué avoir amélioré les capacités d’Astro. Le petit robot va bientôt disposer d’une mise à jour lui permettant de détecter et d’interagir avec les animaux domestiques, et d’envoyer une vidéo à ses maîtres. Nul doute qu’avec ce petit plus, Amazon espère convaincre davantage de famille à l’adopter.

Des nouveautés du côté de la télé

Amazon a dédié une importante partie de sa conférence à ses produits Fire TV. Elle a ainsi dévoilé une nouvelle version du Fire TV Cube. Ce modèle est doté d'une connexion HDMI d’entrée et de sortie. L’appareil comprend également une fonction qui permet de mettre à l'échelle le contenu haute définition afin qu'il soit plus proche, en termes de netteté et de détails, de la vidéo 4K native. Parallèlement à la Fire TV Cube, Amazon a dévoilé la télécommande vocale Alexa Pro, capable de déclencher un bruit si elle est introuvable. La télécommande est désormais rétroéclairée et dispose de deux boutons programmables qui peuvent être attribués à une service de streaming par exemple.

L’entreprise élargit également sa gamme Fire TV Omni pour ajouter deux modèles QLED haut de gamme. Ce sont les premiers téléviseurs de la société à inclure la prise en charge de Dolby Vision IQ et HDR10 Plus Adaptive. Les nouveaux modèles possèdent un design épuré et peuvent être configurés pour afficher des œuvres d'art ou une collection de widgets Alexa comme les nouvelles, le calendrier, les rappels, les notes autocollantes, la météo, etc. Ces nouveaux téléviseurs sont interactifs : si une œuvre d’art est affichée sur l’écran, il est alors possible de demander à Alexa des informations sur cette dernière.

Enfin, Amazon a expliqué que l’écran intelligent Echo Show 15 va bénéficier d’une mise à jour qui permettra de l’utiliser comme un appareil Fire TV.

Un nouvel Echo Auto

Amazon n’avait pas présenté de nouvel Echo Auto depuis 2018. Plus petit que son prédécesseur, l’appareil introduit Alexa dans le véhicule, et permet donc des commandes vocales pour contrôler, la musique, les appels Bluetooth, etc. S’il dispose de moins de micros que le modèle original, il compense cela par des algorithmes améliorés qui l'aident à détecter les commandes vocales par rapport aux autres sons de la voiture, comme la radio ou la climatisation.

La firme a par ailleurs profité de l’occasion pour dévoiler un partenariat avec BMW. Désormais, le constructeur va s’inspirer de l’assistant vocal pour créer son propre système grâce au programme Alexa Custom Assistant d'Amazon. Il prévoit de déployer son propre assistant dans ses voitures au cours des deux prochaines années.

Amazon renforce largement sa présence dans le foyer des gens

Si la majorité de ces produits sont prévus pour s’intégrer au sein du foyer, cela n’est pas dû au hasard. Depuis 2014, le numéro 1 de l’e-commerce est également le leader sur le marché de la maison intelligente, et ne cesse de concevoir de nouveaux produits et de faire grandir son catalogue. Pour y parvenir, la firme enchaîne les rachats clés et stratégiques, comme celui de Ring en 2018 ou celui d’Eero en 2019.

À travers cette approche, Amazon dispose de données sensibles sur des millions de foyers dans le monde, qu’elle utilise pour aider les appareils à travailler à l'unisson et développer « l'intelligence ambiante », un terme qu’elle use pour décrire son écosystème d'objets connectés, capables de fonctionner et de s’adapter les uns aux autres sans intervention humaine. Par exemple, Alexa est en mesure d’activer le système d’alarme si elle réalise que plus personne n’est présent dans le foyer.

Si Amazon assure qu’elle stocke l’intégralité de ces données de manière sécurisée et ne les utilise qu’à des fins de recherche et d’amélioration de ses produits, plusieurs organisations de défense de la vie privée alertent sur le modèle économique de la société. D’ailleurs, ce dernier est revenu sous le feu des projecteurs lorsqu’Amazon a annoncé le rachat d’iRobot cet été, à tel point que la Federal Trade Commission a lancé une enquête sur l’acquisition.

Pour l’heure néanmoins, l’entreprise n’est pas inquiétée plus que cela par les autorités sur ce pan de ses activités, et il est certain qu’avec une gamme de produits toujours plus poussée et à la pointe de la technologie, l’amas de données qu’elle possède va encore grandir de manière exponentielle.