Amazon a diffusé mardi un événement médiatique axé sur ses dernières nouveautés pour la maison. Comme d'habitude on y retrouve toute une palette de produits et services permettant de couvrir tous les besoins de la famille, même ceux dont on ignorait jusqu’ici l’existence...

Hier s’est tenue, comme désormais chaque année en septembre, une présentation des nouveautés d'Amazon à venir pour la maison. Elle a ainsi dévoilé de nouveaux produits et services des gammes Echos et Ring, un robot assistant domestique nommé Astro, ainsi qu’un appareil pour enfants destiné à la messagerie vidéo interactive. Petit florilège des nouveautés annoncées.

Astro, un robot domestique sur roues

De tous les produits mis en avant, Astro (qui a nécessité 4 ans de développement) est clairement la star du show. Le petit robot est doté d'un grand écran 10 pouces qui peut afficher un "visage", et de caméras fixées à une base roulante qui lui permet de se déplacer. Il peut aider à la sécurité de la maison, agir comme un appareil mobile, livrer des articles à une personne spécifique, ou encore suivre un enfant pour surveiller qu’il ne se blesse pas en jouant. Toutefois, il faudra demander une invitation pour l’acquérir et son prix est plutôt salé pour un produit Amazon : 999,99 dollars.

L'Echo Glow, un appareil de chat vidéo pour enfants

Il s'agit d'un appareil de vidéoconférence qui intègre également un projecteur de table. L'idée derrière ce gadget est que les jeunes enfants se lassent rapidement des conversations vidéo. L'Amazon Glow peut ainsi projeter des jeux, des livres ou des puzzles sur une table pour que les enfants et leurs parents puissent jouer ensemble. Il sera tout comme Astro uniquement disponible via un programme d’invitation au prix de 299,99 dollars (249,99 dollars pour le lancement) et est livré avec un an d’accès au service de contenu Amazon Kids Plus.

L'Echo Show 15, un écran intelligent qui peut être accroché au mur

Amazon élargit sa gamme d'écrans intelligents Echo Show, avec l’Echo Show 15, un écran HD 1080p de 15 pouces (le plus grand de la société) affiché au tarif de 249,99 $, Son design plat (similaire à l’écran The Frame de Samsung) lui permet d’être accroché au mur. Il peut ainsi facilement être placé dans n’importe quel espace commun d’une maison pour en faire un hub d’information pour la famille. Des widgets pourront en effet être téléchargés afin d’afficher diverses informations comme un calendrier, les tâches à faire ou la météo.

Et encore plein d'autres produits pour la maison

L'entreprise a également annoncé d'autres produits pour la famille dont des abonnements, nouvelle lubie du groupe et, beaucoup d'appareils dédiés à la sécurité. On y retrouve ainsi, un thermostat intelligent qui fonctionne avec Alexa, un service d'abonnement appelé Alexa Together pour prendre de soin des personnes âgées à distance (pour être averti en cas de chute par exemple), de nouveaux contenus pour le service d'abonnement Kids Plus, ou encore plus étrange, un nouveau thème pour Alexa, ‘hey Disney’ qui permet de proposer des blagues, anecdotes et plus de 1000 "interactions magiques" présentées par des personnages de Disney. Amazon a également annoncé un nouveau bracelet de fitness, le Halo View, ainsi qu’un service associé similaire à Apple Fitness Plus, appelé Halo Fitness avec un service de suivi nutritionnel.

Pour la sécurité qui lui permet de facturer en plus de l’achat de matériel, des services d’abonnements mensuels comme le nouveau service d'abonnement Virtual Security Guard qui permet à une société tierce de surveiller les mouvements de ses caméras Ring extérieures. On y retrouve ainsi le Home Cam un appareil déjà annoncé plus tôt dans l’année, qui place une caméra Ring sur un drone, le Ring Alarm Pro, un système de sécurité qui intègre un routeur, ou encore le Ring Jobsite Security, un nouveau système de sécurité d'Amazon conçu pour les chantiers de construction. La société met également ses appareils de sécurité à jour comme les sonnettes vidéo Ring qui pourront désormais avertir de la réception d’un colis.

Toutes ces annonces seront disponibles dans le courant de l'année aux États-Unis, mais on ne sait pas encore celles qui seront accessibles pour la France.