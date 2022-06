Le 24 février 2022, la société Technicolor avait annoncé la séparation de l’entreprise en deux : Technicolor TCS, qui s’occupera des effets spéciaux pour les professionnels du film, des jeux vidéo et de la publicité, et Technicolor Hors-TCS. Dans un nouveau communiqué de presse du 14 juin 2022, Technicolor a indiqué que la branche Technicolor Hors-TCS sera désormais nommée Vantiva.

De Technicolor à Vantiva

Technicolor TCS (Technicolor Creative Studios) et Technicolor Hors-TCS sont le produit de la séparation de Technicolor. Pour répondre aux besoins financiers de la société, TCS sera introduite en bourse sur Euronext. Technicolor Hors-TCS, nouvellement baptisé Vantiva, se consacrera aux divisions Maison connectée (Connected Home) et Services DVD (Vantiva Supply Chain Services).

Selon Luis Martinez-Amago, président de Connected Home et futur Directeur de Vantiva, la simplification de la structure de Vantiva « en tant qu’entreprise unique » permettra de proposer une offre complète avec une position de leader. « Je suis impatient de travailler aux côtés de l’équipe de direction et de l'ensemble de nos équipes et de commencer un nouveau chapitre de succès et de croissance », ajoute-t-il.

Le futur Président de Vantiva, Richard Moat a également fait part de son optimisme sur les perspectives de la société. « Ensemble, elles [Connected Home et Vantiva Supply Chain Services] sont idéalement positionnées pour tirer parti de leurs forces et atouts uniques, leur permettant de renforcer leur position de leader sur les marchés existants, mais aussi sur de nouveaux en croissance. Je suis convaincu qu'avec Luis et les équipes talentueuses de Maison Connectée et celles de VANTIVA Supply Chain Services, VANTIVA continuera à fournir les meilleurs produits et services aux clients et à stimuler la croissance à long terme », s’explique-t-il.

Croissance et diversification dans la mire de Vantiva

Les deux divisions de Vantiva auront chacune un objectif et une feuille de route précise, selon toujours le communiqué. Maison Connectée adoptera une stratégie axée vers la croissance à partir de trois piliers :

Développer ses activités principales : segment haut débit et vidéo avec une attention particulière portée à l’Android TV ;

Optimiser ses opérations au travers d’un délai de mise sur le marché plus rapide, un débit d'ingénierie accru et des opérations allégées ; et

renforcer la résilience de sa chaîne d'approvisionnement pour faire face aux perturbations du marché.

D’autre part, Vantiva Supply Chain Services s’inclinera plutôt vers une stratégie de diversification centrée sur :

L’implantation des activités de production, d’emballage et de distribution de vinyle en Amérique du Nord, puis en Europe et en Australie. Le volume de vinyles devrait augmenter de manière significative au cours des 5 prochaines années avec l’élargissement de notre part de marché ;

La poursuite de l'expansion de la chaîne d'approvisionnement et de l'exécution des activités non-disques ;

Le développement de l'activité Micro fluidique ;

L’enrichissement de l’offre de courtage de fret de transport en Amérique du Nord ; et

le lancement de nouvelles gammes de produits et l’extension des capacités de fabrication et d'exécution.

Luis Martinez-Amago a désigné cette restructuration de Technicolor Hors-TCS, devenu Vantiva et ces objectifs, comme un levier permettant à l’entreprise de « se développer selon ses propres conditions ». Les effets de la scission avec TCS auront également un impact sur les clients qui « bénéficieront de notre concentration exclusive sur la conception et la production de la prochaine génération d’équipement », poursuit-il.