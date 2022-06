Alors que l’on ne connaît que très peu de choses à son sujet, le casque de réalité augmentée/réalité mixte d’Apple continue de faire couler beaucoup d’encre. Si beaucoup s’attendaient à en apprendre davantage à son sujet lors de la WWDC, cela n’a finalement pas été le cas, ce qui suggère que sa sortie a été repoussée selon le célèbre analyste Ming-Chi Kuo.

C’était le grand absent de la keynote. Si Apple a dévoilé ses prochains systèmes d’exploitation iOS 16, iPad OS 16, macOS Ventura, ainsi que l’arrivée prochaine de sa puce M2 dans les MacBook, aucun mot n’a été prononcé à propos d’un éventuel casque de réalité augmentée ou mixte, ni de son système d’exploitation qui devrait s’appeler realityOS.

Pourtant, plusieurs fonctionnalités présentées lors de la WWDC 2022 suggèrent l’arrivée d’un tel dispositif. Par exemple, Visual Look Up, qui permet de détourer des photos pour transposer l’élément ailleurs et Live Text, qui reconnaît le texte dans les images sur iOS et va maintenant s'étendre à la vidéo, sont des outils qui pourraient harmonieusement s’intégrer à un casque de réalité mixte ou augmentée.

Finalement, les précédentes prédictions de Ming-Chi Kuo étaient justes. Le spécialiste d’Apple a en effet déclaré que la présentation de l’appareil n’aurait pas lieu lors de la keynote et serait reportée. En effet, il a noté que le casque n’était pas encore entré en phase de production de masse, ce qui mettait le doute sur sa possible présentation. Cela peut potentiellement s’expliquer par les complications rencontrées par les équipes de techniciens travaillant sur l’appareil.

Désormais, l’analyste a repris parole sur Twitter et a notamment cité la situation sanitaire en Chine, où un confinement très strict a été mis en place, qui peut également avoir joué un rôle dans le retard pris par la marque à la pomme. De nombreuses usines ont dû fermer ou fonctionner au ralenti, entraînant ainsi des disruptions dans la chaîne d’approvisionnement mondiale.

I believe Apple's AR/MR headset shipping date will postpone to 2Q23 (vs. 1Q23 of market consensus) because Shanghai lockdown interrupts the development. As expected, there were no clues for AR/MR headset at WWDC 2022. Here is my prediction for Apple AR/MR headset schedule.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) June 7, 2022