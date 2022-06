L’Apple Worldwide Developers Conference, ou WWDC, a été l’occasion pour l’entreprise de remettre les développeurs au centre de sa conférence. Les précédentes sessions avaient parfois eu tendance à laisser une part trop belle à l’hardware qu’au software. iOS 16, macOS Ventura, un processeur Apple M2… Retour sur les annonces d’Apple lors de sa conférence d’ouverture de la WWDC.

iOS 16 : plus loin la personnalisation

La conférence a débuté avec ce qui fait aussi le succès de l’iPhone, produit phare d’Apple : son système d’exploitation, iOS. Cette seizième version va dans la continuité d’iOS 15 avec de nouvelles options de personnalisation. Après les widgets, c’est l’écran, lorsqu’il est verrouillé, qui peut changer d’apparence.

Dans la même catégorie iPadOS 16 : l’iPad se positionne en support collaboratif hybride

Dans un second temps, l’entreprise a également présenté une gestion des notifications plus simples, notamment pour améliorer sa fonctionnalité Concentration, lancée avec iOS 15. Désormais, les utilisateurs peuvent aller plus loin avec un écran de verrouillage personnalisé par mode : travail, concentration, jeux vidéo, sommeil, etc.

L’application Cartes, souvent appelée Wallet, va elle aussi étendre certaines fonctionnalités. Celle permettant de numériser une pièce d’identité va également permettre à d’autres applications, de récupérer ces informations lorsque nécessaire, par exemple pour ouvrir un compte bancaire en ligne.

La nouveauté la plus notable sera également la possibilité de payer en plusieurs fois. Il est surprenant de voir Apple se lancer dans le paiement fractionné, et l’entreprise n’a pas précisé si ce moyen de paiement serait réservé aux États-Unis via l’Apple Card, ou s’il serait accessible à tous depuis Apple Pay.

D’autres annonces sur le contrôle parental, la maison connectée, ou encore la sécurité des données sont à retrouver dans notre article complet sur iOS 16.

iPadOS 16 : Apple hésite entre iOS et macOS

Alors qu’au départ, iPadOS a été conçu pour être l’extension d’iOS sur tablette, Apple change la donne. En effet, cette nouvelle version semble à présent être une version tablette de macOS, ou un juste milieu entre macOS et iOS.

La marque à la pomme intègre dans iPadOS 16 une fonctionnalité baptisée Stage Manager. Elle permet de regrouper facilement plusieurs fenêtres d’application sur une colonne à gauche de l’écran. Sur iPad, cette option est complétée par la possibilité d’ajuster la fenêtre des applications, comme sur un système d’exploitation d’ordinateur.

Apple a également lancé un tableau blanc virtuel pour iPadOS à travers une nouvelle application baptisée Freeform. Il peut être lancé dans le cadre d’une collaboration avec d’autres utilisateurs. De quoi passer un cap visuel comparé à la note partagée.

Toutes les autres annonces sont à retrouver sur notre article complet sur iPadOS 16.

watchOS 9 : un meilleur suivi des activités

Véritable prolongement de l’usage de l’iPhone, l’Apple Watch est aussi devenue un compagnon de tous les jours et toutes les nuits pour bon nombre d'utilisateurs. La nouvelle version de watchOS sera pourtant maigre en nouveautés, mais apportera son lot de petites améliorations du quotidien.

Outre des cadrans plus esthétiques, l’application sommeil, pour ceux dormant avec leur montre, va être en mesure de mieux identifier les différentes phases de sommeil. Les utilisateurs pourront alors retrouver des données plus détaillées sur la qualité de leur sommeil dans leur application Santé.

D’autres apports liés à la santé font aussi leur apparition, notamment un volet dédié à la prise de médicaments. Les utilisateurs pourront renseigner leurs traitements, et recevoir des rappels.

Pour le sport, l’application native pour les entraînements a amélioré le suivi de la natation. Elle pourra également suivre une session mélangeant plusieurs sports à la fois.

Une nouvelle puce M2 pour les produits Apple

Apple a profité de la WWDC pour présenter une nouvelle génération de processeurs. La puce M2 est gravée en 5nm, et compte 20 milliards de transistors. Pas de M2 Pro ni de M1 Max à l’horizon, Apple suivant la logique d’intégrer cette nouvelle technologie dans des produits grand public, qui n’auront cependant pas à rougir.

Un nouveau MacBook Air pour accueillir le M2

C’est le MacBook Air qui bénéficiera en premier de la nouvelle puce. S’inspirant du nouveau design des MacBook Pro, il sera moins volumineux, 11,3 mm pour 1,2 kg, il aura une autonomie de 20 heures. Pour la recharge MagSafe fait son retour, avec la promesse de régénérer 50% de sa batterie en 30 minutes. L’écran Liquid Retina et la caméra seront également améliorés grâce aux performances de la puce M2. Le nouveau MacBook Air sortira le mois prochain, pour 1499 euros en Europe.

macOS Ventura : pas de révolution à l’horizon chez Apple

La nouvelle version de macOS, baptisée Ventura, n’aura rien de révolutionnaire. Cependant, elle fait apparaître des fonctions que l’on pourra retrouver dans iPadOS 16, et dans iOS 16.

C’est notamment le cas de Stage Manager, qui permettra une meilleure organisation des applications utilisées. Un utilisateur pourra ainsi créer un stage, avec Pages et Notes par exemple, puis choisir de masquer pour le reste dans d’autres stages pour ne voir que ces applications.

L’outil de recherche Spotlight bénéficie d’une légère refonte, pour présenter des informations plus lisibles, mais aussi plus complètes.

Les améliorations de Safari, outre la sécurité, sont tournées vers la collaboration. Une nouvelle fonction permet de naviguer sur des onglets partagés.

Quelques options facilitent également la vie des utilisateurs, notamment pour utiliser la puissante caméra de l’iPhone pour FaceTime, ou encore déplacer une visioconférence de son ordinateur sur macOS, à son téléphone.

Finalement, cette WWDC 2022 aura été sous le signe d’une interopérabilité plus marquée entre les différents systèmes d’Apple. Ces efforts de design notables devraient ravir les aficionados de l’écosystème de la marque. En revanche, nombreux étaient ceux qui attendaient d’entrevoir realityOS, ou des lunettes de réalité augmentée estampillées Apple. Aucune annonce ni indice n’a été fait à ce sujet.