Ce lundi 6 juin, s’est tenue la WWDC 2022 d’Apple ; l’occasion pour le géant de la Silicon Valley de présenter toutes les nouveautés à venir dans les prochains mois, particulièrement du côté de ses divers systèmes d’exploitation. Une fonctionnalité permettant de faire des mises à jour de sécurité automatiquement sans attendre les mises à jour majeures a notamment été dévoilée sur macOS Ventura, iPad OS 16 et iOS 16.

Une fonctionnalité très attendue par les fans d’Apple

Il s’agit d’une fonctionnalité très demandée par les aficionados de la marque à la pomme, et leur vœu a été exaucé. Baptisée Rapid Security Response, elle vise à séparer les mises à jour logicielles régulières des améliorations de sécurité critiques et sont appliquées automatiquement, afin que les utilisateurs soient protégés contre tous types d’attaques.

Dans la même catégorie Meta va réorganiser sa division responsable de l’intelligence artificielle

Dans un communiqué, Apple déclare : « La sécurité de macOS est encore renforcée par de nouveaux outils qui rendent le Mac plus résistant aux attaques, notamment Rapid Security Response qui fonctionne entre les mises à jour normales pour maintenir facilement la sécurité à jour sans redémarrage ». Comme précisé plus haut, la fonctionnalité est aussi disponible sur iPad et iPhone.

Les utilisateurs ayant déjà installé la version bêta d’iOS 16 ont d’ailleurs remarqué un nouvel onglet dans la section Mises à jour automatiques de Réglages, qui indique « Installer les fichiers de données système ». Il est possible de désactiver cette option pour ceux qui estiment ne pas en avoir besoin.

Les autres annonces en matière de sécurité

Cette année, la WWDC s’est moins concentrée sur la sécurité que les deux années précédentes, où les annonces dans ce domaine étaient nombreuses. Elle a néanmoins présenté Security Check, qui permet aux personnes victimes de violence ayant partagé leurs données personnelles avec leur partenaire de supprimer rapidement ces accès. Elle comprend notamment une réinitialisation d'urgence qui aide les utilisateurs à se déconnecter facilement d'iCloud sur tous leurs autres appareils, à réinitialiser les autorisations de confidentialité et à limiter la messagerie à l'appareil qu'ils ont en main.

Par ailleurs, Apple en a dit plus une technologie aussi soutenue par Microsoft et Google qui permettra de ne plus taper son mot de passe lors de la création d’un compte sur site web. En effet, au lieu de générer un mot de passe comme c’est habituellement le cas, il sera possible de créer un « passkey » qui permettra de s’identifier directement avec Touch ID ou Face ID.

En plus des nouveautés de ses OS, la firme de Cupertino a également profité de sa keynote pour annoncer sa puce M2.