Lundi 6 juin, Apple organise sa conférence développeur annuelle, la WWDC 2022. Objectif : présenter les fonctionnalités softwares à venir, en particulier sur l’iPhone avec iOS 16. Refonte de l’écran de verrouillage, ApplePay Later, nouveau CarPlay… Le prochain système d’exploitation de la marque à la pomme, qui sera déployé en septembre ou octobre, arrivera avec de nombreuses nouveautés.

L’écran de verrouillage

La personnalisation

Pour bien commencer sa keynote, Apple a annoncé la plus grande mise à jour de l’écran de verrouillage de l’histoire de l’iPhone. Avec iOS 16, il sera possible, pour la toute première fois, de modifier la police et la couleur de l’heure et de la date qui s’affichent sur l’écran lorsque le smartphone est verrouillé. Par ailleurs, la photographie pour l’écran d'accueil pourra présenter un effet de profondeur. Il sera en outre possible d’ajouter des widgets, comme la météo ou le calendrier, directement sur l’écran verrouillé.

Dans la même catégorie WWDC 2022 : toutes les annonces d’Apple

Apple rend la personnalisation de son écran d'accueil très simple : il suffit de cliquer sur celui-ci pour accéder à l’éditeur qui permet de le modifier ; et il y aura même la possibilité de créer plusieurs écrans de verrouillage et de le modifier automatiquement durant la journée. La firme de Cupertino a pris soin de mettre à disposition différentes galeries d’images pour que les utilisateurs puissent choisir les visuels qui leur plaisent le plus, avec des millions de combinaisons différentes accessibles. Enfin, il suffit de swiper pour changer son écran d'accueil.

Live Activities

Avec Live Activities, Apple veut permettre à ses utilisateurs de suivre des événements en direct par le biais d’un simple widget ; cela peut fonctionner avec un match de football, ou le fait de suivre l’arrivée de son Uber ou de sa nourriture qui est en train d’être livrée. Aussi, les notifications s’afficheront de manière différente afin de ne pas prendre toute la place sur l’écran verrouillé redesigné, elles se présenteront depuis le bas.

Focus s’améliore

Présenté lors de la WWDC 2021, Focus permet aux détenteurs d’iPhone de mieux gérer leurs notifications et la manière dont elles leur parviennent. Avec iOS 16, cette fonctionnalité va encore se peaufiner : il sera possible de lier un Focus particulier à un écran de verrouillage, mais également d’appliquer des filtres Focus selon les applications, permettant d’équilibrer au mieux l’arrivée des notifications.

L’application de message évolue

L’annulation d’envoi et l’édition enfin disponibles

Ces fonctionnalités vont sûrement être saluées par de nombreux utilisateurs de l’iPhone. Avec iOS 16, il sera enfin possible d’éditer un message après l’avoir envoyé, ou tout simplement d’annuler l’envoi de ce dernier.

SharePlay arrive sur Message

SharePlay, fonctionnalité utilisée 18 milliards de fois par mois depuis son déploiement sur iOS 15, débarque sur Message. Il sera donc possible de profiter de contenus synchronisés tels que des films ou des chansons et de commandes de lecture partagées, tout en discutant dans Messages.

Aussi, il sera possible de détourer les éléments d’une photo et de les envoyer directement à un proche dans l’application Messages.

Mise à jour de la dictée

Avec iOS 16, il sera possible de passer de manière fluide de la voix au toucher. Les utilisateurs pourront taper avec le clavier, taper dans le champ de texte, déplacer le curseur et insérer des suggestions QuickType, le tout sans avoir besoin d'arrêter la dictée. La dictée va en outre proposer la dictée automatique de la ponctuation ainsi que des emoji.

Des changements dans Wallet

La carte d’identité pré-enregistrée

Apple va permettre de pré-enregistrer sa carte d’identité dans l’application Wallet. Cela devrait notamment permettre de directement donner ses données à une application qui le requiert comme AirBnb par exemple, sans avoir à scanner ou prendre en photo un document.

Pour garantir une expérience privée et sécurisée, seules les informations nécessaires à la transaction seront fournies à l'appli, et l'utilisateur pourra les vérifier et consentir à les partager en utilisant Face ID ou Touch ID. En outre, les utilisateurs pourront partager en toute sécurité leurs clés de maison, d'hôtel, de bureau et de voiture dans Wallet via les applications de messagerie, notamment Messages, Mail, etc.

Apple Pay Later

C’est officiel, Apple se met aux paiements fractionnés. Avec Apple Pay Later, il sera possible de payer un produit en plusieurs fois, une fonctionnalité très utile pour le secteur de l’e-commerce ; d’ailleurs, la marque à la pomme lancera cet outil à travers un partenariat avec Shopify.

Les paiements s’afficheront directement dans Wallet grâce à une page récapitulative adaptée qui permettra de les afficher, de les suivre et de les rembourser. Apple Pay Later pourra être sélectionnée en option lors d’un paiement avec Apple Pay.

Apple s’investit de plus en plus pour accompagner les familles

Family Sharing

Avec Family Sharing, Apple veut renforcer le contrôle parental. Cette fonctionnalité offre un moyen plus facile de configurer un compte pour un enfant avec les bons contrôles parentaux en place dès le départ. Il comprend des suggestions de restrictions adaptées à l'âge de l'enfant pour les applications, les films, les livres, la musique et bien d'autres choses encore, ainsi qu'un processus plus simple de configuration d'un nouvel appareil qui applique automatiquement les contrôles parentaux existants.

Lorsqu'un enfant demande à passer plus de temps devant l'écran, les tuteurs peuvent approuver ou refuser directement dans les messages. Par ailleurs, une autre fonctionnalité va permettre d’établir une liste de contrôle familiale qui comprendra des conseils utiles, comme la façon de mettre à jour les paramètres de l'enfant lorsqu'il sera plus âgé, la façon d'activer le partage de localisation et des informations sur la façon de partager votre abonnement à iCloud Plus avec tout le monde.

Safety Check

Mis en place avec des organisations luttant contre les violences conjugales, Safety Check permet aux personnes victimes de violence ayant partagé leurs données personnelles avec leur partenaire de supprimer rapidement ces accès.

Il comprend notamment une une réinitialisation d'urgence qui aide les utilisateurs à se déconnecter facilement d'iCloud sur tous leurs autres appareils, à réinitialiser les autorisations de confidentialité et à limiter la messagerie à l'appareil qu'ils ont en main. Il aide également les utilisateurs à comprendre et à gérer les personnes et les applications auxquelles ils ont donné accès, et à ne plus afficher leur localisation.

Le partage de photo entre proches grandement facilité

Avec iCloud Shared Photo Library, il sera possible de partager ses photos avec ses proches de manière automatique grâce à une bibliothèque iCloud distincte sur laquelle jusqu'à six utilisateurs peuvent collaborer, contribuer et profiter.

Ainsi, les utilisateurs peuvent choisir de partager des photos existantes de leurs bibliothèques personnelles, ou en fonction d'une date de début ou de personnes figurant sur les photos. Un nouveau bouton directement intégré à l’application Appareil photo permettra aussi de partager automatiquement un cliché qui vient d’être capturé.

Par ailleurs, les utilisateurs recevront des suggestions intelligentes pour partager une photo qui inclut des participants de la photothèque partagée.

La domotique fait peau neuve

Une nouvelle application Maison fera son apparition avec iOS 16. Au programme, un logiciel fluide qui va permettre de naviguer, d'organiser et de visualiser plus facilement les accessoires, et de mieux les contrôler.

Apple a en outre annoncé qu’une mise à jour d’iOS 16 apportera la prise en charge de Matter, une norme de connectivité pour les maisons connectées approuvée par de nombreuses entreprises du secteur de la tech. Elle permettra à une grande variété d'accessoires de fonctionner ensemble de manière transparente sur toutes les plateformes, contribuant ainsi à construire la véritable vision de la maison intelligente, assure Apple.

CarPlay aussi !

Il s’agit probablement de l’une des annonces les plus intéressantes d’Apple. En effet, CarPlay va subir une mise à jour manœuvre avec un design novateur qui immerge davantage vers le futur des voitures intelligentes.

Ainsi, les conducteurs pourront ajouter des informations sur le trajet, contrôler la climatisation de la voiture, voir la météo, consulter les informations de navigation mises à jour, les niveaux de carburant et de batterie, et bien plus encore. CarPlay pourra s’adapter à différentes tailles d'écran.

Apple promet de nouvelles annonces à ce sujet à la fin de l’année prochaine, et explique que de nombreux constructeurs comme Ford, Nissan ou Jaguar Land-Rover souhaitent déjà l’intégrer à leur système.

Autres nouveautés

En outre, la marque à la pomme a annoncé des nouveautés dans Live Text, mais également Tap To Pay, qui permet de payer entre deux iPhone pour les magasins sans matériel supplémentaire. Cette fonctionnalité peut également fonctionner avec une carte de crédit, l’iPhone devenant un terminal de paiement.

L’application Plans va aussi subir une vaste mise à jour pour ressembler davantage à Google Maps, et Apple a annoncé d’importantes nouveautés pour Apple News outre-Atlantique. Une nouvelle section pour le sport va y être introduite, permettant de suivre facilement ses équipes et ligues préférées, de recevoir des articles de centaines d'éditeurs de premier plan.

En plus de modifier le design de son système d’exploitation, Apple a décidé, cette année, de miser sur la communication et le partage. iOS 16 promet des nouveautés très intéressantes et continue sur la lancée de son prédécesseur avec davantage de possibilités de personnalisation, aspect qui était auparavant mis de côté par la firme de Cupertino.