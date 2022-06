À l’occasion de sa conférence développeur 2022, la Worldwide Developers Conférence (WWDC), ouverte le 6 juin, Apple a confirmé l’arrivée dans l’année de sa nouvelle puce M2. Elle prendra le relais de la première puce maison de l'histoire de l'entreprise, qui a déjà acquis une solide réputation pour sa performance. C’est le nouveau MacBook Air de la marque à la pomme qui en bénéficiera le premier.

La puce M2, plus performante et plus économe en énergie

Logiquement la puce M2 aura les performances de la puce M1 en mieux. Présenté par John Ternus, le vice-président d’Apple pour l’ingénierie hardware et Johny Srouji, vice-président, le nouveau composant sera de nouveau gravé en 5nm, parmi ce qui se fait de mieux sur le marché, et sera dotée de 20 milliards de transistors, 25% de plus que pour la M1.

Dans la même catégorie WWDC 2022 : toutes les annonces d’Apple

Apple a recherché un compromis entre performance et économie d'énergie. M2 ce sera un processeur 18% plus rapide que son prédécesseur, un GPU 35% plus puissant, une bande passante mémoire 50% supérieure, avec 100Go/s. Elle disposera d’une mémoire unifiée de 24 Go. Il sera possible de lire plusieurs flux vidéos en 4K et 8k.

Côté sobriété énergétique, le CPU d’Apple proposera deux fois plus de performances pour une même puissance. Cupertino promet également que la M2 fournit « près de 90 % des performances maximales de la puce à 12 cœurs en utilisant seulement un quart de la puissance ».

Profitez de votre MacBook Air M2 couleur « lumière stellaire »

C’est le nouveau MacBook Air qui profitera en premier de ces performances. Redessiner avec le savoir-faire de la marque à la pomme, il sera moins volumineux, avec 11,3 mm en taille et 1,2kg sur la balance. Il aura deux ports Thunterbolt et un port audio Jack. Les utilisateurs pourront choisir parmi quatre coloris, noir, doré, gris clair classique et gris foncé ou comme préfère le présenter Apple « argent, gris sidéral, minuit et lumière stellaire ».

L’écran Liquid Retina de 13,6 pouces promet d’être 25% plus lumineux que son prédécesseur. Sa caméra 1080p bénéficiera également d’une amélioration grâce au M2 avec deux fois plus de résolution. Un milliard de couleurs seront prises en charge.

Niveau son, le MacBook Air aura quatre haut-parleurs, intégrés au clavier. Ils ne seront plus visibles à l’œil nu, pas plus que le réseau de trois micros chargé de boire les mots de l’utilisateur durant ses réunions en FaceTime. Apple met en avant l’utilisation d’un algorithme pour améliorer la qualité sonore de l’appareil et une prise en charge de l’audio spatial immersif, pour les films en Dolby Atmos.

Pour illustrer les performances de l’ordinateur portable dopé par sa nouvelle puce, Kristin White, responsable du programme d’ingénierie d’Apple, a donné quelques exemples : il sera 20% plus rapides lors de l’utilisation de Photoshop et de 38% pour le montage vidéo sur Final Cut Pro.

Le MacBook Air promet 18 heures d’autonomies en regardant une vidéo, 20 heures en utilisation normale. Grâce à un système de charge rapide, MagSafe, qui fait son retour, il sera possible de recharger 50% de sa batterie en 30 minutes. Un MacBook Pro 13 sera également disponible avec la puce M2.

Chez Apple, la conversion dollars euros n’est pas favorable aux Européens

Greg Joswiak, Senior Vice President of Worldwide Marketing d’Apple, vante un appareil « Complètement repensé autour de la puce M2, le MacBook Air est plus fin, plus léger, plus rapide, doté d’un plus grand écran, d’une meilleure caméra, d’une autonomie d’une journée complète, et proposée en quatre magnifiques finitions. »

Pour se doter des derniers ordinateurs portables made in Apple, il faudra tout de même y mettre le prix. Cupertino a annoncé, pour les États-Unis, la somme de 1 199 dollars. L'autre côté de l'Atlantique sera vraisemblablement moins bien loti avec une facture de 1 499 euros en Europe pour le Air et 1 599 euros pour le pro. La sortie des deux appareils est prévue pour le mois prochain.