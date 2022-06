Le 6 juin 2022 est marqué par le début de la WWDC, le salon annuel organisé par Apple. Cette conférence est l’occasion pour la marque à la pomme de présenter l’ensemble de ses nouveautés, dont celles en lien avec son système d’exploitation macOS. Cette édition 2022 ne déroge pas à la règle puisque la firme californienne a annoncé macOS Ventura, la nouvelle mise à jour majeure de son système d’exploitation, succédant à macOS Monterey.

Stage Manager pour une meilleure gestion des fenêtres ouvertes sur Mac

La première fonctionnalité proposée aux utilisateurs des ordinateurs Apple est Stage Manager. Celle-ci se concentre sur la gestion des fenêtres pour une meilleure exécution des tâches. En effet, Apple a misé sur l’utilisation massive de fenêtres par ses utilisateurs. Les voyant submergés, la firme propose désormais d’avoir une vue d’ensemble sur toutes les fenêtres actives afin que l’usager puisse choisir celle qu’il souhaite avoir en premier plan.

Toutes les autres fenêtres seront disponibles sur la gauche de l’écran et il sera possible de passer d’une fenêtre à une autre en un seul clic. Cette fonctionnalité fait immédiatement penser aux diapositives que l’on peut retrouver dans le cadre de présentations.

En plus de cela, l’utilisateur verra ses fenêtres être regroupées en fonction d’une thématique choisie au préalable par l’ordinateur et cela de manière automatique. Les différentes pages seront catégorisées en fonction de leur nature : vidéos, fenêtres de navigation internet, tableurs, suite logicielle, etc. Cela a pour but de faciliter l’ouverture de fenêtres liées et qui ont, donc, de grandes chances d’êtres choisi simultanément (ou l’une après l’autre) par l’utilisateur.

Spotlight : optimiser la recherche d’informations

Spotlight est, sans doute, une fonctionnalité qui devrait plaire aux personnes qui souhaitent obtenir un maximum d’information autour d’un mot-clé. Grâce à cette nouveauté, il sera possible pour un utilisateur tapant un mot-clé, d’obtenir un grand nombre d’informations autour dudit mot-clé.

Par exemple, si l’utilisateur s’intéresse à la ligue majeure de Baseball des Etats-Unis, il lui suffira d’utiliser Spotlight afin d’en savoir un maximum sur ce championnat. Ces résultats « enrichis » concernent plusieurs thématiques comme les films & séries TV, les célébrités & artistes, les entreprises ou encore le sport.

Grâce à Spotlight, il sera également possible d’étendre la recherche d’images à la propre photothèque de l’utilisateur. Ainsi, si un utilisateur tape un mot-clé et qu’une de ses photos est en lien avec ce mot, la photographie lui sera suggérée en tant que résultat de recherche, en plus des photographies recensé par le web. Avec Texte en direct, les utilisateurs de macOS pourront effectuer une recherche en fonction du texte apparaissant sur une image afin d’en savoir plus sur le texte et l’image ; Spotlight est l'une des nouveautés qui sera également disponible sur iOS.

Mise à jour de l’application Mail

Mail est l’une des applications les plus utilisées par les possesseurs d’appareils Apple. La mise à jour de Mail devrait permettre aux utilisateurs de pouvoir programmer et planifier l’envoi de mails. De plus, lors de la réception d’un mail, il sera possible de définir un rappel afin de revenir sur un e-mail reçu au préalable et qu’une personne ne souhaite pas ouvrir immédiatement (ou qu’une personne souhaite reconsulter).

La mise à jour se focalise donc sur les manières dont l’application est utilisée : les utilisateurs pourront ainsi annuler la transmission d’un mail même après avoir cliqué sur « envoyer », remarquer qu’une pièce jointe ou un destinataire a été oubliée grâce à la présence d'une notification ou même obtenir des suggestions après une recherche, quand bien même le mot-clé tapé n’est pas le bon. Désormais, les mails, contacts et documents récents, entre autres, apparaissent dès que les utilisateurs cliquent dans la barre de recherche de l’app Mail.

Beaucoup plus de sécurité et de convivialité pour le navigateur Safari

Safari voit l’arrivée de nouvelles fonctionnalités qui vont permettre à ses utilisateurs d’avoir accès à de nouvelles manières d’utiliser le navigateur. Tout d’abord, Safari propose un nouveau moyen de naviguer sur un même onglet à plusieurs. Les groupes d’onglets partagés (ou Shared Tabs Groups) auront pour but de proposer un groupe de personnes de partager leurs sites en quelques clics. Ainsi, des membres d’une famille, des amis, ou des collègues de travail pourront consulter des sites web au même moment, mais aussi savoir quels sont les onglets qu’ils consultent en temps réel.

Il sera possible pour ces utilisateurs, de planifier de nombreuses choses ensemble (comme des voyages, des évènements, etc.), sans que toutes ces personnes soient réunies autour du même Macbook. À noter que l’ensemble des utilisateurs d’un même groupe d’onglets partagés peuvent communiquer via Messages ou grâce à FaceTime directement depuis Safari.

Ensuite, la mise à jour de Safari s’est particulièrement axée sur une navigation plus sécurisée. En 2019, Google, Microsoft et Apple annonçaient la possibilité future de s’identifier sans utiliser de mot de passe. Cela est désormais chose faite puisqu’avec les codes d’accès (ou Passkeys), il sera possible d’obtenir une clé numérique unique qui ne sera jamais stockée sur un serveur web et qui seront associé à l'appareil de l’utilisateur. Ainsi, Apple tente de limite tout risque de fuite de mots de passe par phishing ou par d’autres techniques peu scrupuleuses.

Apple veut offrir la possibilité aux gamers de se tourner vers macOS

Jouer aux jeux vidéo sur un Macbook n’est pas chose commune. Néanmoins, la marque à la pomme s’est grandement focalisée sur le gaming en offrant la possibilité aux utilisateurs macOS de lancer des jeux AAA (très gourmand pour les processeurs et les cartes graphiques). Pour y parvenir, Apple lance Metal 3, sa dernière version de son logiciel adaptée pour les jeux vidéo qui aura pour objectif de booster les performances de jeu.

Une fonctionnalité d’upscaling permettra d’accélérer le rendu et la fluidité des scènes de jeu complexes (avec beaucoup de détails) en utilisant des trames moins gourmandes en ressources, en tentant de réduire la résolution d’images et en renforçant le processus d’anticrénelage pour tenter de réduire l’effet de saturation de l’image.

Avec Continuity, Apple tente de relier tous les appareils de ses utilisateurs

Enfin, Continuity permettra aux utilisateurs de Macbook d’utiliser leur iPhone comme webcam. L’ordinateur reconnaît immédiatement et automatiquement le téléphone de la firme californienne et ouvrira son application Appareil Photo. En appelant quelqu’un avec n’importe quelle outil de vidéoconférence, l’ordinateur reconnaîtra immédiatement le téléphone et l’utilisera alors comme webcam. Pour ce qui est de la qualité vidéo, l’utilisateur verra son arrière-plan légèrement flouté afin que sa silhouette puisse mieux ressortir sur l’écran.

De plus, Pour finir, Handoff fait son apparition dans FaceTime : si l’utilisateur se met à bouger à droite ou à gauche de l’ordinateur, la caméra de l’iPhone suivra l’utilisateur dans ses mouvements et son interlocuteur pourra ainsi, continuer à le voir. Si un autre appareil Apple est connecté à proximité de celui qui a permis le début d’un appel vidéo, celui-ci pourra prendre le relais afin de poursuivre la visioconférence. Enfin, la fonction Desk View permettra d’afficher simultanément le visage de l’utilisateur ainsi que son bureau, ce qui pourra être bien utile pour montrer quelque chose posé dessus.

Avec cette nouvelle mise à jour de macOS, Apple a pour objectif d’offrir de nouvelles façons d’utiliser ses Macbooks à ses utilisateurs. La marque à la Pomme souhaite proposer plus de sécurité, plus de performances et une meilleure expérience comme l'indique Craig Federighi, Senior Vice President of Software Engineering d’Apple : « macOS Ventura intègre des fonctionnalités puissantes et novatrices qui contribuent à rendre l’expérience Mac encore meilleure ».