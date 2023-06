Les annonces d’Apple lors de la WWDC ont directement affecté la cotation boursière d’entreprises concernées par la présentation, en bien ou en mal. Les actions de Unity atteignent un niveau ...

Les annonces d’Apple lors de la WWDC ont directement affecté la cotation boursière d’entreprises concernées par la présentation, en bien ou en mal.

Les actions de Unity atteignent un niveau record après la WWDC

La conférence développeur de la marque à la pomme constitue incontestablement l’un des événements annuels les plus scrutés dans le monde de la tech. Cette année, elle était particulièrement attendue, car il était prévu que l’entreprise dévoile son casque de réalité mixte, lui permettant de pénétrer un nouveau marché pour la première fois depuis l’Apple Watch. Ses actions ont atteint un niveau record avant le début de la WWDC, mais ont descendu lors de la présentation du nouveau produit.

Les investisseurs ont regretté le prix élevé du Vision Pro, au-delà des 3 000 dollars attendus. Certains se montrent également réticents car le marché des réalités virtuelle et augmentée n’a pas encore explosé. Les casques VR réalisent d’ailleurs des performances de vente défavorables depuis plusieurs mois.

En revanche, Unity a vu ses actions grimper en flèche grâce à la conférence, durant laquelle Apple a annoncé collaborer avec l’éditeur dans le cadre de la sortie du Vision Pro. Cette révélation a entraîné une brève interruption des transactions sur Unity, puis la plus forte hausse de son action (26 %) depuis son introduction en bourse en 2020.

« Nous sommes ravis d’offrir les outils 3D en temps réel puissants et familiers d’Unity à Apple Vision Pro, afin que notre vaste communauté de développeurs passionnés puisse apporter des applications et des jeux nouveaux et existants créés par Unity à cette nouvelle plateforme de calcul spatial passionnante », s’est enthousiasmé un porte-parole de Unity dans un e-mail envoyé à CNBC.

Intel poursuit sa dégringolade

Une autre annonce de la firme de Cupertino a eu l’effet inverse sur Intel. Elle a en effet dévoilé que son prochain Mac Pro sera équipé de sa nouvelle puce maison M2 Ultra. L’ordinateur sera jusqu’à trois fois plus rapide que le Mac Pro le plus performant alimenté par une puce Intel, assure Apple. Peu de temps après cette présentation, les actions de l’entreprise ont chuté. Elle doit également faire face au succès de ses concurrentes, notamment Nvidia, qui enregistre d’excellents résultats grâce à l’essor de l’intelligence artificielle (IA) générative.

Ces fluctuations témoignent du fort impact que détient Apple dans toute l’industrie de la tech. L’entreprise a également révélé que Cisco, Microsoft et Adobe travaillent sur des applications spécialement pensées pour le Vision Pro.