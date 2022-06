Au cours de l’édition 2022 de sa Worldwide Developers Conference qui s’est tenue le 6 juin, Apple a dévoilé la nouvelle version de son système d’exploitation pour l’iPad, iPadOS 16. La tablette de la marque à la pomme se rapproche de plus en plus d’un appareil hybride, à mi-chemin entre l’iPhone et le Mac.

Mettre l’accent sur le collaboratif

C’est Craig Federighi, vice-président sénior de l’ingénierie logicielle chez Apple, qui a présenté les nouvelles fonctionnalités dont la plupart sont également disponibles sur iOS 16 et macOS.

Parmi celles à retenir, Stage Manager, qui profite de la puce M1 déjà présente sur les dernières générations de MacBook. Avec elle, l’iPad se dote d’un mode de vue fractionné, permettant l’affichage de deux applications sur un écran scindé et rendant l’appareil entièrement multitâche. Stage Manager permet de travailler avec 4 fenêtres sur l’écran de l’appareil et de rassembler plusieurs applications dans un groupe afin de passer plus aisément de l’une à l’autre. Cette nouveauté fonctionne aussi sur les écrans Apple auquel l’iPad est rattaché, augmentant le chiffre à 8 fenêtres affichées simultanément.

Cette fonctionnalité va de pair avec les nouveaux moyens de collaborations promus par Craig Federighi, plaçant la coopération au cœur de cette mise à jour logiciel. Ainsi, avec iPadOS 16, il sera possible de travailler à plusieurs sur certaines applications (à savoir Notes, Safari, Keynote, Fichiers, Numbers, Pages et Rappels) et de partager ces espaces de travail communs par Messages ou FaceTime. Apple mettra à disposition des développeurs une API Collaborations afin que ceux-ci puissent rendre leurs applications compatibles à ce mode de travail partagé.

Safari se met également à la page et attrape la fièvre de la coopération. Le navigateur Internet de l’entreprise californienne offrira la possibilité de partager des groupes d’onglets. Les utilisateurs d’iPad pourront alors personnaliser ces groupes avec une image de fond et des signets. Chaque personne aura la possibilité de voir l’activité des autres participants en temps réel.

À tous ces outils de collaboration s’ajoute Freeform, une nouvelle application dont la sortie est prévue dans le courant de l'année. Elle fait office de tableau blanc sur lequel plusieurs personnes peuvent se lancer des idées en écrivant ou dessinant sur un espace libre sans limite de taille.

Apple apporte également quelques ajouts au Game Center en proposant une page Activités qui regroupe les scores d’autres joueurs dans un classement. La fonctionnalité de partage SharePlay est aussi améliorée, permettant de jouer avec des amis au travers d’un appel FaceTime.

L’iPad, un outil adéquat pour les professionnels

Avec l’iPadOS 16, Apple veut rendre ses appareils indispensables auprès des professionnels. L’iPad Pro se muni d’un écran Liquid Retina XDR de 12,9 pouces (33 cm) afin de répondre aux exigences des artistes. Grâce à la puce M1, l’iPadOS 16 propose une nouvelle fonctionnalité intitulée Display Zoom. Celle-ci permet d’augmenter le nombre de pixels affichés à l’écran.

Par ailleurs, cette mise à jour du système d’exploitation introduit le Virtual Memory Swap, une fonctionnalité qui offre la possibilité d’augmenter la mémoire disponible de l’appareil pour chaque application, allouant jusqu’à 16 GO de mémoires supplémentaires.

Apple met également l’accent sur le gaming en annonçant l’arrivée de Metal 3, sa dernière version de son logiciel adaptée pour les jeux vidéo, qui permettra d’amplifier les performances de ses iPad. Tout cela à l’aide du MetalFX Upscalling, une solution qui améliorera le rendu et la fluidité de jeux très gourmands.

Enfin, plusieurs fonctionnalités de sécurité sont introduites par l’iPadOS 16. La mise à jour présente Passkeys, un outil permettant des codes d’accès uniques. Ces clés numériques ne seront pas stockées sur un serveur web, éliminant tout risque de fuite ou de piratage.

Et le reste ?

iPadOS 16 comporte de nombreuses autres fonctionnalités qui s’ajoutent à celles précédemment listées. En vrac :

L’application Mail propose de nouveaux outils servant à planifier l’envoi d’e-mail, de marquer les courriers afin de pouvoir suivre les échanges plus facilement et même d’annuler la livraison d’un courriel quelques secondes avant qu’il n’arrive dans la boîte de réception ;

iCloud propose une Photothèque partagée afin de proposer à chaque membre d’envoyer des photos sur un espace commun ;

L'application Météo fait ses débuts sur l’iPad ;

La fonctionnalité de Texte en direct s’améliore, permettant de détecter du texte sur une vidéo à l’arrêt ;

Il est désormais possible de basculer de la voix au clavier avec l’outil Dictée et de changer un texte sélectionné en parlant.

